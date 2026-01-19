「安全無虞」仍遭停標：川崎重工事件揭示日本防衛採購的制度判斷標準

日本防衛省於2025年12月26日公告，川崎重工在潛艦用柴油發電機採購案中出現長期檢驗程序不實的情形。（取自X平台@jmsdf_pao_eng）





日本防衛省於2025年12月26日公告，針對川崎重工在潛艦用柴油發電機採購案中出現長期檢驗程序不實的情形，自即日起至2026年3月11日，對其祭出為期約兩個半月的「指名停止」（即禁止參與防衛省相關招標）處分。值得注意的是，防衛省同時明確指出，經調查確認該情況「對潛艦的安全性與性能並無影響」，但就引擎本體而言，仍存在「多數未達規格書要求的燃料消耗率」等問題，因而認定川崎重工在契約履行上屬「不適當廠商」。



這組看似矛盾的敘述——一方面確認設備性能無虞，另一方面仍祭出停標處分——反而凸顯此事件的制度核心：爭點不在於潛艦能否安全運行，而在於測試與驗證資料是否具備制度可接受的可信度。防衛省選擇以剝奪投標資格作為主要處罰手段，顯示「資料誠信」已被視為防衛採購體系中評估廠商適格性的核心要素。



「安全性」之外，國防採購更重視「契約可信度」



從日方各大通訊社與主流媒體的報導綜合分析可知，此事件所涉及的供應與檢驗瑕疵延續多年，爭議焦點集中在燃料消耗率等關鍵指標的檢驗資料造假，最終導致防衛省啟動處分程序。這也說明了為何防衛省刻意區分「現役運用的安全性」與「契約資料的可信度」兩個層次：即便短期內未見立即危害，制度層面仍必須回應信任受損所帶來的長期風險。







換言之，在高度保密、外部監督成本極高的軍工產業環境中，測試報告、驗證數據與記錄留存並非單純的行政作業，而是確保制度問責能力的核心工具。一旦檢驗資料的可信度遭到質疑，所帶來的風險已不只是品質不穩，更是制度能否有效驗證其合約履行能力的根本挑戰。



為何「長期不實」能持續存在？治理問題浮現



更值得注意的是，防衛省在公告中明確以「長期」形容檢驗不實的狀態，顯示此一問題非屬偶發事件。《每日新聞》在其焦點報導中更以「根深蒂固的不祥事體質」形容川崎重工的治理問題，指出該企業長期反覆出現不正行為，並存在法令遵循意識薄弱的結構性問題。







從上述描述可見，此事件不再是單一技術錯誤或人為疏失，而是反映出企業治理與組織文化層面的深層隱憂。若檢驗程序的不實情形能夠多年未被發現或糾正，往往說明問題已超越個別人員的責任，而涉及整體制度設計與監督機制的缺口。例如：過度依賴供應商自我揭露的驗證流程、抽查與稽核制度密度不足、以及組織文化中對「如實反映」與「達成績效」之間的價值取捨等。



川崎重工回應：轉向制度改革



在企業端，川崎重工同日發布針對潛艦修繕與舶用引擎事件的追加調查報告與防範再發對策。公告指出，已由特別調查委員會完成調查，並提出三大改革方向，作為再發防止措施的支柱，包括建立防止不當行為的制度體系、強化內部偵測能力、以及改革組織文化與法遵意識。川崎重工試圖透過流程與制度再設計，以降低類似事件重演的可能性。







這樣的回應亦與防衛省的制度處分形成呼應：前者從組織內部進行體制調整，後者則透過剝奪投標資格作為政策工具，雙方皆針對治理層級問題進行制度性處理，而非侷限於技術細節層面



結語：當「信任」成為制度判斷的一部分



川崎重工事件的意義，不僅僅在於一家企業的治理失靈，更在於它揭示了國防供應鏈治理的深層轉變。隨著經濟安全逐漸成為國家政策的核心，原先被視為企業內部管理責任的環節——如檢驗程序的嚴謹性與資料的真實性——如今已被納入政府對公共安全與制度信任的全面考量。







當檢驗資料與驗證程序成為戰備治理的一部分，「信任」便不再只是抽象的道德要求，而是具體影響制度判斷、契約安排，乃至國防自主與安全韌性的重要基礎。

※作者為國防安全研究院國家安全研究所 副研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）