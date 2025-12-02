安全無虞！口湖漁類生產合作社公布檢驗報告 無禁藥鯛魚排

全聯多間門市所販售的鯛魚排被檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，引發全台消費者高度關注。口湖漁類生產合作社今（2）日發表澄清聲明，確認其產品的自主檢驗報告均已通過第三方公正單位SGS的檢驗。

口湖漁類生產合作社強調，所有同批號原料樣品的檢驗報告編號為AVA25B04386，並提供了不同批號的檢驗報告編號，包括AVA25C00283、AVA25C00287、AVA25C00289及AVA25C00290，讓消費者能夠查詢，確保產品的安全性和品質。

聲明指出，口湖漁類生產合作社一直以來競競業業經營水產事業,每批台灣鯛採取嚴格的自主檢驗流程,「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。口湖漁類生產合作社重申，日後仍會與主管機關保持密切聯擊,並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

