安全狩獵不走火！全國第一把合格原民自製喜得釘獵槍送驗通過

〔記者花孟璟／花蓮報導〕原住民自製的傳統前膛獵槍安全性不足，引發走火意外頻傳，政府今年依據司法院釋字第803號解釋，訂出「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，花蓮縣第一批有3名獵人申請合法自製乙式獵槍(喜得釘)，由光復鄉南富村獵人申請的獵槍獲國防部槍枝安全檢驗通過，成為全國第一把合格的原民自製獵槍。

花蓮縣警察局保安科表示，花蓮首批共送驗3把乙式獵槍，分別由光復鄉南富村、吉安鄉光華村及新城鄉北埔村的獵人送出自製槍枝至縣警局，申請安全檢測，警方本月10日將自製獵槍送國防部軍備局規格鑑測中心檢測；警方指出，國防部軍備局昨函覆鑑驗結果，南富村獵人申請的獵槍檢驗合格，成為全國第一支獲得檢驗合格的乙式自製獵槍，另外2把送驗槍枝都因彈藥室尺寸不符規格被退回。

台東原住民獵人王光祿案被判刑確定後聲請釋憲，大法官做出釋字第803號解釋，針對槍砲彈藥刀械許可及管理辦法自製獵槍定義不足認為違憲，且舊式自製獵槍沒有合宜的保險設計，容易發生膛炸、走火意外，需在2年內檢討修正，因此警政署、原民會今年3月15日正式發布施行「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，以保障原住民漁民安全從事合法狩獵活動。

依照今年3月公告的「原住民漁民自製獵槍魚槍許可及管理辦法」，新的自製獵槍分甲式、乙式兩種規格，甲式為廠商進口內政部許可的國外制式槍廠生產的獵槍主要零件，再由原住民組裝加工製造，使用口徑20GAUGE的進口霰彈；乙式獵槍為喜得釘獵槍，使用喜得釘作為火藥發射彈丸。

花蓮縣警察局表示，原住民要申請自製獵槍並持有，需參加行政院原民會主辦的自製獵槍安全使用訓練合格，後以書面向派出所申請許可，取得自製獵槍許可後，在一個月內製作完成、並持以向保管地的派出所申請國防部安全檢測。

由於合格獵槍需烙印編碼，警方也免費提供雷射烙印服務，在槍管、槍身金屬面烙印合格字樣，幫助申請的原民獵人順利完成獵槍製作及檢驗程序，警方將持續向原民宣導新制自製獵槍規定。

原住民自製的乙式獵槍，彈藥室裝填喜得釘，國內喜得釘常用規格為直徑6.8mm，長度有1.1mm、1.8mm、2.5mm三種，長度越長火藥量越多。(記者花孟璟攝)

原住民過去傳統自製獵槍常有膛炸、走火及誤擊意外，新制實施後，已申請許可的舊槍仍可繼續使用。(記者花孟璟攝)

