安全疑慮堪憂... 美勸英：應全面排除中企參與英國關鍵建設

[Newtalk新聞] 美國川普政府官員稍早勸告英國當局，使用中國技術可能會對供應鏈安全帶來致命危害，應全面禁止中國企業參與關鍵建設。

英國《電訊報》（The Telegraph）報導，美方官員以軍事基地為例，指出無論要塞防護多麼嚴密，還是要用到水、電、交通等基礎設施，「每一個牽扯到公共建設的民間企業與私人營運，都遭到中國鎖定。」

該報導指出，英國晚近因當局未能將中國定位為「威脅」，導致司法難以訴究中國間諜，已經引起極大波瀾。英國人也已警覺，許多與北京當局勾結的企業，目前持有被認為對英國國家安全至關重要的資產的股份。中國企業在大學、鋼鐵業和希思羅機場投入巨資。身為英國首都倫敦的主要國際機場，希思羅機場 10% 的股份被北京投資人掌握在手中。

美國官員指出，北京參與「任何關鍵基礎設施供應鏈環節，都需要受到極其嚴格的審查，且必須在零信任的環境下運作」。「這簡直就是對安全保障的威脅。」

批評人士指責，英國工黨政府將貿易關係置於國家安全之上。倫敦當局預計在幾周內批准中國設立新「超級大使館」的申請。據《每日電訊報》了解，此舉可能引發曠日持久的法律訴訟。白宮先前曾表示，對北京計劃在皇家鑄幣廠附近興建新大使館深表關切，因為該地點緊鄰關鍵通訊電纜。

此外，由於擔心收購泰晤士水力公司（Thames Water）實際上會賦予中國「切斷供水」的能力，英國內閣官員也盡可能阻止中國收購該公司。

川普政府官員周一（24 日）警告稱，中國是「一個咄咄逼人且能力強大的對手，尤其是在資訊情報方面。」他們補充說，在華府看來，西方面臨的最大網路威脅「絕對」來自北京。

美方官員指出，最近最「惡劣」的例子是中國政府支持的兩次行動——代號分別為「鹽颱風」（Salt Typhoon）和「伏特颱風」（Volt Typhoon）——據信這兩次行動已經滲透到美國為數可觀的關鍵基礎設施中。

英國政府通訊總部（GCHQ）前網路安全主管馬丁（Ciaran Martin） 今年稍早也強調，北京的能力「轉型」是十多年來西方面臨的網路威脅的最重要轉變。

根據英國國家統計局數據顯示，2023 年中國在英國的投資總額約為 43 億英鎊（約新台幣 1,771.5 億元），但考慮到一些與北京有關聯的公司的所有權結構不透明，估計總額要高得多。

英國政府通訊總部前負責人弗萊明爵士（Sir Jeremy Fleming）指出，英國在科學和技術領域等具有戰略意義的行業，太過開放允許進入。

報導指出，英國網路安全官員正與美國同行及包括加拿大、澳大利亞和紐西蘭在內的「五眼聯盟」其他成員密切合作，以提高關鍵資產的韌性。但隨著威脅規模的不斷擴大，華府方面認為，需採取更「積極主動」的策略來「集體反擊」。這位高級官員指出：「僅僅依靠防禦是行不通的。」

至於川普政府是否擔憂英國系統的漏洞時，美方官員的回應是：「我擔憂美國的關鍵基礎設施，我擔憂英國的關鍵基礎設施，我擔憂所有影響人們生活的關鍵基礎設施」；「我們的安全保障息息相關。許多為你們的關鍵基礎設施提供服務的公司也為我們提供服務，或者本身就是美國公司。」

中國大使館則表示，中國政府「一貫要求在海外經營的中國企業嚴格遵守當地法律法規」。

