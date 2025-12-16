安全神話破滅 澳洲擬收緊槍枝管制

澳洲雪梨邦代海灘的恐攻案，造成15人不幸罹難。澳洲總理15號表示，要立即加強槍枝管制，並取消槍枝許可證永久有效的規定。澳洲媒體16號也獨家披露，地方當局承認，這場吸引上千人參加的慶祝活動，案發當時，現場只派有區區2名員警駐守，根本無力保護民眾，免受有備而來的兩名槍手掃射，反而要靠水果攤老闆義勇出手，才涉險制伏了槍手，這本應是警方的工作。當局的保全心態，是否過於輕忽，才釀成人員傷亡擴大，現在要展開調查，並追究責任。

世界各地的民眾，向澳洲雪梨邦代海灘恐攻案的罹難者，致上鮮花悼念。澳洲其實是世界上最安全的國家之一，很少發生大規模的槍擊案。但這起悲劇，再度替澳洲敲響警鐘，當局已開始檢討，要規範更嚴格的槍枝管制法案，槍枝許可證，也不應該是永久有效。

澳洲總理 艾班尼斯：「政府正準備加強槍支管制，包括限制個人可持有，或取得許可的槍支數量。」

根據澳洲犯罪學研究所的數據，澳洲在2023年7月到2024年6月間，只發生過31起，與槍枝有關的謀殺案，槍枝犯罪率為每10萬人0.09起，遠低於美國的12.1起。這是因為，1996年澳洲的塔斯馬尼亞島，發生大規模槍擊案，造成35人喪生後，當局就已經制定了嚴格的槍枝法律。

但路透社報導，過去20多年來，澳洲合法持有的槍支數量穩步上升，如今已達到400萬支，以這次犯案的槍手為例，他從2015年起，1個人就合法持有6支槍械，顯示相關規定仍有限縮空間。

新南威爾斯州長 柯民思：「我認為現在是時候，修改新南威爾斯的槍支法律了，我們希望確保新南威爾斯州的改革，能產生持久的影響，你們很快就會看到行動。」

根據BBC報導，澳洲警方在槍手的車輛中，發現了自製的伊斯蘭國組織旗幟和簡易的爆炸裝置。這起恐攻事件，似乎是受到伊斯蘭國意識形態的驅使。

菲律賓當局也證實，犯案槍手曾在11月前往菲律賓南部，當地是眾所周知，伊斯蘭武裝分子的活動區域，槍手疑似先接受了軍事化訓練，再返國執行犯案計畫。

實際情況，警方目前仍在調查中。

