安全第一！消防署提醒備妥保暖與導航裝備再出發

近日強烈冷氣團襲台，高山地區氣溫驟降並出現明顯降雪與積冰現象。由於雪霸及玉山國家公園近期接連發生民眾因登山失溫死亡及失聯的悲劇，消防署對此發出高度警戒。官方指出，極端低溫配合強風與積雪環境，會讓失溫、滑墜及迷途的風險呈倍數成長，且高山地區多處通訊不良，一旦發生意外，搜救人員進入的難度極高，民眾在計畫入山前務必審慎評估。

消防署特別提醒，若民眾評估後仍有登山需求，出發前必須澈底掌握天氣及雪況資訊。在裝備準備上，應具備完整的保暖層與防風防水外層，並隨身攜帶備用乾燥衣物、急救保溫毯、高熱量糧食及飲水。此外，確保通訊與導航的電力穩定也至關重要，建議備妥頭燈、備用電池、大容量行動電源，以及具備定位功能的衛星通訊器材或離線地圖，並確實完成登山計畫通報。

廣告 廣告

最後，消防署嚴正呼籲，低溫天候下的山域環境變化莫測，切勿輕視自然的威脅。登山活動應以安全為唯一原則，若遭遇天候惡劣應果斷撤退或變更行程，避免因一時冒險造成無法挽回的憾事，讓家人在山下擔憂。

撰文／TCnews、消防署；攝影／AI圖片