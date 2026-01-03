安全網淪喪？「績優督導」性侵少女 塞錢變「性交易」

令人髮指的是，事後何建忠竟強行將3600元現金塞入少女包包，行徑惡劣。（圖／東森新聞）





曾獲衛福部頒發「強化社會安全網」績優督導獎項的高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠，近日爆出利用職務之便濫查個資，並設局性侵未成年少女的重大醜聞。

何員不僅在犯案後強塞現金意圖封口，更在案發不到一個月內參加研究所論文口試，大談社會安全網議題。此事引發輿論譁然，立委羅智強痛批保護者淪為加害者，根本是讓社會安全網變成了「性侵加害網」。

回顧112年績優人員表揚大會，何建忠當時風光接受表揚，主持人更盛讚其用心規劃社區心理衛生中心。豈料這位金牌督導，私下竟涉嫌濫用權限調閱民眾個資。

據調查指出，何建忠篩選出1名患有創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女，隨即利用手機號碼，化名「星」加入少女通訊軟體好友。他利用少女誤以為網友握有其不雅照的恐懼心理，邀約見面後性侵得逞。令人髮指的是，事後何建忠竟強行將3600元現金塞入少女包包，行徑惡劣。

更具諷刺意味的是，何建忠在6月30日犯案後，7月18日仍照常前往中正大學犯罪防治研究所參加論文口試，題目竟是探討社會安全網議題。檢警深入追查後更發現，何建忠還透過任職於社會局的妻子查詢案件偵辦進度。案發後何建忠遭羈押三個月，直至今年1月1日才以20萬元交保。

針對此案，國民黨立委羅智強強烈譴責，直指這起事件離譜至極、人神共憤，不僅是保護者變加害者的悲劇，更要追究到底是誰提拔這匹惡狼，讓他有機會對弱勢伸出魔爪。

不只何姓男子被解聘要面臨刑責，他的妻子也因為洩密案被記2大過解聘，如今台灣社會安全網再出漏洞，高官挨轟喪盡天良，性侵少女，將本該接住的個案推向更痛苦的深淵。

