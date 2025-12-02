安全考量 以色列要求高階軍官公務手機只能用iPhone

以色列出於資安考量，要求中校層級以上軍官，公務手機禁用安卓系統手機，而必須用iPhone。

據以色列媒體報導，以色列軍方出於資安考量，宣佈禁止中校及以上層級的軍官，使用安卓作業系統手機做為公務用手機，只能使用蘋果手機iPhone。

報導說，以色列軍方認為，iPhone被駭客攻擊，和遭到未經授權監控的風險更低。

以色列情報單位多次警告，敵方會利用「WhatsApp」之類的通訊軟體 ，引誘士兵洩露機密資訊或安裝惡意程式 。這可能洩漏部隊的即時位置，或讓敵方有機會入侵士兵手機上的檔案。

據瞭解，這項禁令先前只針對上校級以上軍官，但現在規定範圍擴大，而這可能只是以色列軍方擴大禁用安卓手機的第一步，不過軍官私人用手機，還是可以用安卓手機。