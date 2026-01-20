安全隱憂真的已解決？英國批准中國興建「新大使館」，保守黨怒斥首相為利益向北京低頭

英國工黨政府20日正式批准，中國可以在倫敦金融區附近，興建新版「超級大使館」，儘管此案長期遭到國會議員、當地居民，以及流亡海外的中國異議人士強烈反對，並被警告可能對英國國家安全構成風險。根據設計案，這座新的大使館完工後，不只規模相當於現有使館10倍大、更將成為中國在歐洲規模最大的外交據點。

綜合BBC等外媒報導，中國新使館選址位於倫敦市區皇家鑄幣廠舊址（Royal Mint Court），距離倫敦金融城不遠，北京官方早在2018年，就以大約3.12億美元（約新台幣98.66億元）買下該片土地，但占地2萬平方公尺的新使館建設計畫，卻遭到不斷阻擋、先後三度延後，直到今天才正式獲得批准。

建設新的大使館為什麼會牽扯出國家安全？原因還要和先前由《每日電訊報》披露的未刪節文件說起，中國政府計畫在新使館地下，建設208個房間，而由於其位置所在地，讓這些空間距離承載英國數百萬人電子郵件，以及個人金融資料的光纖電纜非常近。

這個爆料隨即引發英國各界高度警覺，特別是當使用方又是中國，更讓當地輿論和政黨質疑，北京選擇這個設計的背後，是否就刻意為情蒐或網路滲透預留空間。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）。（美聯社）

中國現有的倫敦大使館，是一棟位於市中心波特蘭坊49號的老建築，前身是1877年清朝設立的駐倫敦辦事處。大使館雖然曾在1980年代進行翻新和擴建，但如今內部依然擁擠。

至於這座規劃中的大使館，選址位於倫敦塔（Tower of London）對面、佔地五英畝的地段，前身是英國皇家鑄幣廠的所在地。按照計畫設計，中國希望建造一座大型使館區，將包括辦公大樓、可容納200名使館工作人員的宿舍，以及舉辦大使館活動的文化交流中心。一旦建成，這座使館的規模不只是歐洲最大的中國使館，還將是現有倫敦使館的10倍大、駐華府大使館的兩倍。

當工黨政府正式開綠燈，在野的保守黨完全坐不住，多名國會議員先後公開抨擊施凱爾內閣，指責政府根本是專門替中國、提供一個對英國發動經濟戰的跳板，並讓我們的安全部門面臨更多挑戰和噩夢。

影子國安大臣卡恩斯（Alicia Kearns）直言，新的中國大使館所在地鄰近金融重鎮，一旦完工，甚至可能成為對華人社群施壓與監控的據點。藉由使館的新地點進行更多情報蒐集，甚至監控旅居倫敦的中國人與異議人士。

但奇怪的一點是，雖然國會不斷提醒唐寧街，有關大使館潛在的國家安全威脅，可負責英國國內安全的MI5，卻始終沒有正式反對這個計畫，雖然現任局長麥卡勒姆（Ken McCallum）多次公開表明，北京確實一直對英國構成威脅。

現實考量

對於現任施凱爾（Keir Starmer）政府而言，這個中國新使館計畫，無疑是一塊燙手山芋。多名英國官員私下承認，倫敦當局在此案上的態度，也受到「外交對等」現實所影響。

不只北京、倫敦也希望翻新或擴建其在北京的大使館，但相關計畫據稱被中國官方無限期拖延擱置。外界普遍認為，假使英國持續拒絕中國在倫敦修建新使館，北京就可能以類似理由，持續卡關英國、不讓他們進行設施修建。

另一點則是貿易與經濟利益，英國政府擔憂，假使無限期否決和擱置使館計畫，恐進一步傷害英中經貿關係。首相施凱爾一直期盼加強英中兩國商業合作，但實際數據卻顯示出，中國為英國第四大貿易夥伴，占英國總貿易額5.5%；但英國對中國出口的商品量，卻比前一年減少23%。迫使現在的工黨政府選擇優先穩定對中關係，但此舉是否會在未來轉化為更大的安全與政治成本，仍將持續考驗英國政府的風險判斷能力。

