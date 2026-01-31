安全、政局衝擊 大馬生人數連年減

馬來西亞留台女大生在台灣遇害，高雄高分院改判凶嫌無期徒刑，恐怕會嚴重影響馬國學生與家長來台求學意願。教育部統計，大馬學生來台人數已在113學年度首度跌破萬人大關，私立大學主管直言，命案再加上兩岸關係不穩定，人數未來還會再下降。

依教育部數據，馬來西亞學生來台人數持續下降，近5年從109學年度的1萬3023人，到113學年度降至9689人，首度跌破萬人大關。不過，銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華表示，命案只是馬來西亞學生來台減少的原因之一。

劉廣華分析，兩岸關係緊張，讓不少馬來西亞家長擔心會發生戰爭，這已成為大馬生來台人數下滑的其中一項重要因素。另一方面，當地升學選項增加，且中國大陸更在馬來西亞投入大量教育資源，例如成立已逾10年的廈門大學馬來西亞分校，以及近年積極招收馬來西亞學生赴陸就讀技職院校，甚至提供津貼，都對台灣形成招生競爭。

劉廣華也說，另再加上馬來西亞近年經濟發展不佳，並且也存在少子化的問題，都直接衝擊留學市場。同時，原本針對當地華人設立的南方大學學院、新紀元大學學院及韓江傳媒大學，均已升格，也影響當地學生出國就學需求。

劉廣華直言，馬來西亞招生榮景已是一去不回，當地學生赴陸就學比例增加，來台人數只會持續減少，預估來台年度人數，很快就會降到4000到5000人左右。

一名熟悉兩岸的私大主管說，馬來西亞學生當初喜歡來台灣讀書，主要是認同中華民國，但如今民進黨政府大推去中化，讓台灣失去文化吸引力，且來台念書又沒有優渥獎學金，當然不再以台灣作為就學首選。