安南全民運動館明年四月將啟用 打造全齡運動空間

位於安南區的全年齡運動場館─「全民運動館」工程及將進入最後階段，體育局長陳良乾十六日前往視察。(南市府體育局提供)

記者王勗／台南報導

位於安南區的全年齡運動場館─「全民運動館」工程及將進入最後階段，目前工程進度已達八成五，進度超前約一成四，預計將於明年四月廿九日完工啟用。南市府體育局長陳良乾十六日前往視察，把關施工品質與進度，並兼顧安全管理與周邊環境維護，確保工程順利推動。

據了解，安南區全民運動館工程經費共三億三０五百萬，中央補助一億、其餘由南市府自籌，全館規劃地上二樓，空間設置包括瑜珈、韻律教室、體適能中心、提供全齡體能訓練場之多功能教室及可作為籃球、羽球使用的綜合球場等多項室內運動空間，滿足不同年齡層的運動需求。體育局後續將與委外的營運廠商進行營運整備及試營運作業，期盼安南全民運動館正式啟用後，成為促進市民健康、強化社區交流的重要公共建設。

廣告 廣告

安南全民運動館重視使用安全與友善設計，館內完善規劃無障礙動線與相關設施，並完成消防、防災及機電系統整合，確保運動空間安全無虞。同時透過良好採光、通風與照明設計，營造明亮舒適的運動環境，提升整體使用品質。

體育局長陳良乾十六日視察也特別指示設計單位善用兩棟建築物中間的天然河道，規劃水域遊憩與教學場域，並於走道空間設置大鏡子，提供年輕人喜愛的熱舞、街舞多元活動場所。

市長黃偉哲期望明年運動館啟用後能促進地方運動風氣及社區交流，打造友善健康的生活環境，未來也將結合運動課程、社區活動及賽事舉辦，發揮公共設施最大效益。市府將持續把關南市每座場館品質，推動全民運動、創建健康城市。