安南區丹娜絲颱風災屋修繕有成 農村水保署頒發感謝狀表揚參與廠商

▲農村水保署陳俊言署長與施工廠商合影。

【記者 劉秋菊／台南 報導】114年丹娜絲颱風侵襲雲嘉南地區，行政院114年7月30日成立「114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」，協調各單位辦理各項災後復原工作。農業部農村發展及水土保持署負責臺南市安南區災屋修繕任務，迅速挑選優良營造廠商及工程顧問公司組成技術支援團隊，已經順利完成交付任務，特於114年11月17日在農村水保署臺南分署表揚9家參與廠商，感謝大家齊心協力完成任務。

農村水保署陳俊言署長表示，114年7月30日接獲臺南市安南區的災屋修繕任務後，立即安排同仁進駐安南區公所，同時挑選6家優質的施工廠商及3家工程顧問公司協助，與安南區公所共同媒合84戶受損民宅，經逐戶現勘丈量報價後，25戶完成簽約（含3戶弱勢戶），目前均已完工，讓居民回復正常生活。

廣告 廣告

▲農村水保署陳俊言署長致詞感謝參與廠商。

陳俊言署長說明，這次安南區的災屋修繕，公私協力快速解決災後居民的急難修繕需求，特別感謝長期參與農村水保署臺南分署水土保持及農村再生工程設計監造，以及負責施工的甲暐營造有限公司、立宸國際工程有限公司、京威土木包工業、信毅營造有限公司、新亞營造股份有限公司、合瑲營造有限公司、立成工程顧問有限公司、剴盛工程顧問有限公司、宇真工程顧問有限公司的鼎力協助，第一時間就全力安排同仁到安南區，齊心完成民眾災屋修復，讓家園重建更快、更穩、更暖、更永續。

陳俊言署長進一步指出，非常感謝各位工程先進的齊心協力，投入安南區的災後房屋修繕工作，陪伴災民在最短時間內重建家園，分署同仁更是在這段期間，除了原來負責的繁重工作，還要承擔這項臨時的緊急任務，甚至要犧牲假日和廠商及住戶丈量及溝通協調，另外也要感謝安南區魏區長帶領的團隊，陪伴我們同仁及施工廠商，辛苦大家了，充分展現中央、地方與民間公私協力的典範，各位的辛勞與善心，也讓成果可以持續發光發熱。

陳俊言署長最後補充，這次的修繕任務，行政院非常重視，前進指揮所11月6日特別在臺北中油國光廳舉辦盛大的感恩茶會，並且由行政院鄭副院長及陳金德指揮官頒發感謝狀給參與廠商，感謝及表揚大家的齊心付出，各位的付出，真的是非常不容易，所以，今天要再次謝謝大家的付出，也請大家和我們一起持續努力做好水土保持及農村建設工作，確保農村基礎設施的安全。（照片農村水保署提供）