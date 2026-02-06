「安南區全民運動館ROT案」 體育局與禔姆公司完成簽約

安南全民運動館渲染圖





臺南市政府體育局辦理「安南區全民運動館ROT案」，已於114年12月30日與最優申請人禔姆股份有限公司完成簽約，正式確立後續委外營運合作關係。待場館工程完工點交後，禔姆公司即可依契約進駐，展開營運整備作業，為市民提供多元、優質的運動服務。

體育局表示，安南區全民運動館位於九份子重劃區核心地帶，周邊住宅發展迅速、人口持續成長，具備高度公共服務需求與發展潛力。場館整體規劃以「健康運動」與「綠水運動」為主軸，結合在地水岸環境與城市景觀，打造兼具運動機能與公共美感的現代化運動空間，並曾榮獲2024國家卓越建設獎肯定，展現本市運動場館在品質與美學上的雙重提升。

安南區全民運動館未來將提供體適能中心、綜合球場、韻律及多功能教室等設施，並導入專業經營團隊的營運管理經驗，提升場館服務品質與使用效率。透過ROT模式，市府在兼顧公共性與服務品質的前提下，引進民間資源與創新管理思維，讓公共運動設施得以長期穩健經營。

體育局指出，本案完成簽約後，將持續督導工程進度與品質，並與民間機構保持密切溝通，確保場館於完工後能順利銜接營運。安南區全民運動館未來啟用後，不僅可滿足在地居民日常運動需求，也將成為促進社區交流、提升生活品質的重要公共場域。

臺南市政府持續推動各行政區全民運動館建設，透過完善的場館網絡，逐步形塑便利可及的運動生活圈。安南區全民運動館的簽約完成，象徵市府在打造「運動城市、健康臺南」的道路上再邁出關鍵一步，未來將為地方注入嶄新的運動能量與城市活力。

