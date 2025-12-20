安南區南天宮深夜放炮被罵爆！網友怒改名：什二佃擾民擔當

台南市安南區什二佃南天宮廟會遶境直到凌晨仍在放鞭炮，引發居民不快，台南市民政局當場開出罰單。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區什二佃南天宮19日舉辦12年1次的建醮遶境廟會，活動拖到20日凌晨3點多才結束，直到凌晨1點多仍在燃放高空煙火，激怒居民，台南市民政局組成的聯合稽查小組整晚接獲38通檢舉電話，多次勸導無效，開罰2張違反噪音管制罰單共3萬6000元，怒氣未消的網友再到廟方Google頁面，將廟名改成「什二佃擾民擔當南天宮」。

什二佃南天宮供奉池府千歲，自草創算起已有150年，民國96年重修，最近是12年1度的建醮遶境廟會，共有40頂轎、60個陣頭，活動過程信徒約5000多人，屬大型廟會活動。

廣告 廣告

台南市安南區什二佃南天宮廟會遶境直到凌晨仍在放鞭炮，引發居民不快，不僅打爆申訴電話，更上網竄改廟名「什二佃擾民擔當南天宮」揶揄廟方。（台南市民政局提供／程炳璋台南傳真）

廟方申請活動路權為19日上午6點到晚上12點，卻因當晚一場大雨耽擱行程，許多陣頭躲雨延遲，廟方一直到20日凌晨3點多才完成入火安座。

神轎深夜過境之處，仍有住戶設香案放炮迎接，廟方也有燃放炮竹，直到凌晨1點多，仍有居民聽見高空煙火聲音而無法入眠，氣炸打爆檢舉電話，並湧入廟方的臉書留言開罵。

「吵死了，垃圾活動」、「下午吵到半夜放鞭炮」、「沒水準」、「難怪宮廟文化被看不起」，部分居民向廟方反應無效，直接打爆檢舉電話，台南市民政局組成聯合稽查小組表示，整晚接獲38通投訴電話，警方、地方區公所皆出面勸導，除了安南區公所開出1張勸導單，台南市環保局開罰2張噪音罰單，首張6000元，第2張3萬元。

民眾氣憤難消，再到Google搜尋廟名，並直接改為「什二佃擾民擔當南天宮」。有居民得知廟方被開單，仍冷諷表示「罰這點錢對廟根本不痛不癢」。

更多中時新聞網報導

中職》8年1.5億 傳樂天端大約留林立

陳芳語抱病拍MV 挑戰高倍數對嘴

小確幸沒了 台電取消節電獎勵