安南區垃圾掩埋場晚間起火 垃圾山一片火光

記者王勗／台南報導

台南白河區烏樹林廢棄物暫置場大火未歇，卅日晚間安南區焚化爐掩埋場也傳出大火。南市消防局晚間近八時接獲通報，消防人車獲報到場時，垃圾山竄起沖天火煙，救災人員立即動員無人機監控，並出動怪手開挖支援，南市消防局後續也陸續動員人車、消防機器人等到場支援。

南市消防局卅日晚間七時四十八分接獲通報，稱安清路三段第三掩埋場起火，南市消防局獲報立即動員廿五車、五十一人前往現場，另調派一台無人機、三台救災機器人前往灌救，轄區土城分隊人車趕到時，廿公尺高的垃圾山竄起烈火、濃煙直衝天際，而因掩埋場內堆積大量易燃物，火勢也一發不可收拾。

警消人員獲報到場，只見垃圾場一片火光、濃煙直竄天際。(讀者提供)

無人機升空只見垃圾山中透出火光，火勢持續擴大。消防局即刻通報環保局增派水車、重機具到場開挖支援滅火，同時發布空污警報。救災人員也建立水線灌救阻隔火勢，晚間八時五十分，現場已阻隔出火場，初步控制火勢燃燒範圍，救災人員持續灑水降溫並監控狀況。