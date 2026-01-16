安南區大樓工地竄火光 南消登廿八樓灌救

記者王勗／台南報導

十六日晚間，安南區長和路一段與環管路口新建大樓工地冒出火煙，警消人員獲報到場只見廿六樓竄出火光，南市消防局緊急動員十六車卅三人到場灌救，初步清查並無人受困，救災人員仍出水搶救中。

十六日晚間七時許，南市消防局接獲通報稱長和路一段某大樓工地高樓竄出火煙、疑似起火，南市消防局獲報立即調派轄區安和分隊等人車前往現場灌救，經清查無人受困立即派員上樓查看，抵達通報所稱廿六樓，發現火點位於廿八樓屋突處，後續也佈下水線針對火點灌救。

同時也通報區公所、自來水公司、瓦斯公司、環保局及台電等，預防後續衍生風險。