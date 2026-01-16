安南區大樓工地28樓竄火

警消人員登樓後於廿八樓發現火點，立即部署水線灌救。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

十六日晚間，安南區長和路一段與環管路口新建大樓工地冒出火煙，警消人員獲報到場只見廿六樓竄出火光，南市消防局緊急動員十六車卅三人到場灌救，消防人員隨後到達廿六樓，發現廿八樓火點在屋突處，正全力撲滅當中，初步清查並無人受困，救災人員仍出水搶救中。

昨日晚間七時許，南市消防局接獲通報稱長和路一段某大樓工地高樓竄出火煙、疑似起火，南市消防局獲報立即調派轄區安和分隊等人車前往現場灌救，經清查無人受困立即派員上樓查看，抵達通報所稱廿六樓，發現火點位於廿八樓屋突處，立刻布下水線灌救。

同時也通報區公所、自來水公司、瓦斯公司、環保局及台電等，預防後續衍生風險。