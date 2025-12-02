安南區安慶國小二日與日本茨城縣小學舉行線上交流

安慶國小與日本茨城縣水戶市五軒小學舉行線上交流。（安慶國小提供）

記者陳治交／台南報導

安南區安慶國小二日與日本茨城縣水戶市五軒小學舉行線上交流，透過跨國連線、影片分享及飲食文化介紹，兩校以「世界就是教室」為核心精神，讓孩子們在日常課程中感受跨文化交流的魅力，培養國際理解與全球公民素養。

安慶國小與日本水戶市五軒小學跨海共學打造世界教室，安慶學生分享台南的美食文化，五軒學生則介紹當地傳統美味料理。在文化體驗部分，五軒學生示範日本摺紙並與安慶學生同步實作，共同完成跨國手作體驗。兩校學生共同合唱《Friends Across The Sea》，之後發表心得，分享交流帶來的驚喜與收穫。

安慶國小校長羅智韋表示，此次台日線上交流成功搭起友誼的橋樑，透過影片介紹、文化分享及摺紙活動，讓學生在教室裡就能與世界接軌，培養語言能力、尊重文化差異。未來兩校將持續推動更多面向的合作，陪伴孩子走向更廣闊的世界。