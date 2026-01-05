安南區清慈宮啟建台灣第一大醮

上中下界玉皇宮、清慈宮「丙午年科啟建大羅周普（天）大醮」，五日舉行建醮動土儀式。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

上中下界玉皇宮、清慈宮將於二月舉辦為期五十天的「丙午年科啟建大羅周普（天）大醮」，五日舉行建醮動土儀式，民政局副局長吳明熙、安南區長魏文貴及建醮主委陳忠椲等十七位功德主共同參與，一起為這次建醮揭開序幕。

市長黃偉哲表示，此次羅周普（天）大醮祭典，代表清水二祖師的慈悲、博愛與濟世精神，感謝建醮主委陳忠椲率領榮譽主任委員、副主委、大會首等功德主的用心。

清慈宮總幹事張清火指出，清慈宮成立不到二十年，但神蹟不斷，神明指示已辦理過二次的大型建醮，包括一一０年九朝天闕九龍朝會祈安福醮及一０三年九朝通天朝會祈安大醮，丙午年科啟建大羅周普（天）大醮為期五十天，為台灣第一大醮，也是道教最高規格的醮典，總統賴清德特別題字《澤被兆民》致贈清慈宮。

安南區長魏文貴表示，希望借由大型廟會活動，帶動人潮湧入，增加地方經濟繁榮。

此建醮將於二月二十一日豎燈篙、二月二十六日淨壇安座、二月二十七日開香大典、二月二十八日建醮起鼓、四月十八日普渡植福、四月二十二日至二十四日祈安遶境、五月二日平安福宴。