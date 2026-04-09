安南區鄭成功紀念公園完成整建 黃偉哲帶領孩童開箱

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▲安南區鄭成功紀念公園完成整建翻新，市長黃偉哲前往現場視察改造成果。（南市府提供）

台南市安南區鄭成功紀念公園日前完成整建翻新，今(9)日市長黃偉哲帶領土城國小學童共同前往開箱試玩新遊樂設施，肯定公園完成場域空間活化及文化資產保存，讓市民在遊憩之餘，也能認識在地文史。

黃偉哲表示，鄭成功紀念公園承載台南重要歷史記憶，此次整建不僅著重設施更新，更強調文化資產的保存與再利用，而透過地景與遊具設計，讓歷史故事以更生活化的方式呈現，提升民眾親近與參與度，同時促進社區交流與在地認同。

▲紀念公園內兼具教育、休憩與文化體驗的全新場域，讓小朋友玩得不亦樂乎。（南市府提供）

黃偉哲指出，安南區幅員廣大、人口持續成長，市府將逐步優化既有建設，完善地方發展基礎，包括土城地區及九份子全民運動館等重要建設均持續推進，而市府未來會持續推動各項建設，提升安南區整體生活機能與環境品質。

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工務局表示，安南區鄭成功紀念公園原屬「存2」保存區，於108年都市計畫變更為「公89」用地，面積約1.8公頃，園區內包含鄭成功紀念銅像、登陸紀念碑與成功林景石等歷史設施。此次工程總經費約1,800萬元，歷時255日曆天完成整建，讓民眾可透過觀看與互動遊戲，逐步認識鄭成功相關歷史，打造寓教於樂的公共空間。

南市府表示，未來鄭成功紀念公園將作為歷史記憶的重要地景核心，並串聯周邊宗教文化場域，如正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮，以及自然生態景點如鹿耳門夢幻湖、曾文溪口濕地，形成文化與生態兼具的觀光路線，進一步提升安南區整體觀光吸引力。