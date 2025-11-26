安南區鐵皮倉庫起火 延燒兩間

安南區安昌街一處鐵皮倉庫於廿六日下午起火，，然而體皮倉庫導熱快速，迅速竄起火煙並開始延燒。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

安南區安昌街一處鐵皮倉庫於廿六日下午起火，南市消防局獲報立即動員人車趕往救援，確認無人受困後立即出水搶救，然而體皮倉庫導熱快速，迅速竄起火煙並開始延燒，南消也進一步動員人車協防支援，下午四時許火勢順利控制並撲滅，無人員傷亡，起火原因帶火調釐清。

廿六日下午三時十二分，南市消防局勤指中心接獲通報，稱安昌街發生火警，轄區第六大隊及安和分隊獲報立即趕往現場，初步確人無人受困後，立即佈署水線，起火鐵皮屋為連貫四間的長形建築，分別為春聯、鞋店、花店及住家，燃燒雜物加上鐵皮建築導熱快速，立即竄起大火及濃煙，並往臨宅迅猛延燒。

南市消防局先後動員卅車、六十八員前往救援，經約半小時灌救，順利侷限並控制火勢，火勢於下午四時０三順利撲滅。初步清查，現場燃燒兩間鐵皮倉庫，燃燒面積合計約一０一平方公尺，業者後續已報請火調，詳細財損及起火原因等待調查釐清。