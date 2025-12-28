安南後憲主任交接 席開百桌

安南區後憲聯絡處主任交接，王慶隆（右）自鄭枝厚手中接過印信。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

憲兵向被喻為總統的禁衛軍，兵種極特殊，退伍後的憲兵也最團結，全台各地都成立聯絡中心，台南市安南區後備憲兵聯絡中心目前會員上萬，不但是全台南市三十七分區之最，也是全台最大，二十八日在富霖餐廳舉辦「第二十屆主任交接典禮暨歲末感恩聯誼會」，由事業有成、熱心公益的王慶隆接掌第二十屆主任。

二十八日交接典禮貴賓雲集、「星」光閃閃，光退休的中將就有七位，其它現、退役將領無數，立委林俊憲、謝龍介、市長黃偉哲皆趕往參加，由於席開一百桌，場面盛大，選票不少，三人都逐桌敬酒，沒有連任壓力的黃偉哲還大發糖果，全場樂透。

典禮中，由第十九屆主任鄭枝厚將職務正式交接給新主任王慶隆，並頒發感謝狀，其中免費提供場地二十七年給安南後憲做為永久聯絡處的榮譽主任鄭振常獲頒特殊貢獻獎。

第二十屆主任王慶隆致詞表示，感謝歷任幹部奠定良好基礎，未來將持續凝聚後備憲兵向心力，強化聯絡中心功能，並結合地方資源，投入更多公益與社會服務，發揮後備憲兵守護地方、服務社會的精神。

王慶隆特別感謝家人的支持，他三十餘年來投入軍旅與後備服務，背後都有家人、尤其是太太長期的支持，讓他可無後顧之憂地付出，談及多年來的歷程，王慶隆一度哽咽，展現鐵漢柔情的一面。

王慶隆畢業於憲兵預士一九七期，曾服役於憲兵二０四指揮部，退役後投入企業經營，是事鋼骨結構電焊公司的老闆，常年贊助國際人權特赦組織經費，對地方公益慈善活動更默默出錢出力，深獲肯定。

昨天的交接典禮結合歲末感恩聯誼餐會，邀請來自全台各縣市後備憲兵代表及眷屬出席，鄭振常表示，交接典禮席開一百桌，是全台後憲主任交接的新紀錄。