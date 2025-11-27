安南醫跨團隊全方守護腎友健康 榮登《康健》雜誌

安南醫院榮獲二０二四年醫策會品質認證。（安南醫院提供)

記者陳治交／台南報導

安南醫院腎臟科憑藉卓越的醫療品質與全方位的病患照護實力，榮登《康健》雜誌二０二五腎臟科特色醫院。這項肯定不僅彰顯安南醫院在腎臟病治療領域的長期深耕，也代表醫療團隊的專業與努力獲得權威第三方的認可。

《康健》雜誌「特色醫院」調查是國內最具公信力的醫療評比之一，此次評選是依據二０二四年全年數據，諮詢臨床醫學與公衛專家，並整合全民健康保險醫療品質資訊公開網、健保資料庫等多方數據，針對多項關鍵指標進行嚴謹分析。腎臟科評選標準涵蓋「末期腎臟病前期病人照護品質」、「血液透析品質」、「瘻管重建率」，以及是否具備國健署「腎臟病健康促進機構」認證等十多項指標。

安南醫院腎臟科主任林軒名表示，安南醫院秉持以病人為中心的核心價值，致力提供從早期慢性腎病預防、精準治療到末期腎臟病高品質透析的「一條龍」無縫照護。此次能獲得《康健》雜誌的肯定，是對我們團隊最大的鼓舞。

安南醫院院長林聖哲指出，安南醫院致力成為社區民眾最信賴的健康守護者，未來將持續投入資源，精進醫療技術與服務品質，不負《康健》特色醫院的肯定，為民眾提供更優質、更安心的醫療服務。