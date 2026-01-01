安南醫院中藥局導入智慧燈號導引系統 成效佳

刷讀以後，此藥單所有藥品（未調劑）燈號全部亮起，方便快速取藥。



為提升病人用藥安全、降低藥師的調劑負荷，台南市立安南醫院於114年6月導入「中藥智慧儲位導引整合系統」。藥劑科王慧瑜主任指出，透過智慧科技的即時提示，藥師能夠快速、準確地找到藥品，顯著縮短取藥時間。同時，清晰的燈號指引也能有效降低調劑錯誤率，進一步強化藥品管理的安全性。

王慧瑜表示，過去中藥局藥師在調劑時，由於品項繁多，單位藥罐體積大，藥品櫃位分佈廣，往往需要花費不少時間尋找藥品位置。特別是對新進人員或臨時支援的同仁而言，因不熟悉藥品儲位而增加作業時間，甚至可能因疏失造成錯誤。這不僅影響工作效率，也對病人的用藥安全帶來潛在風險。

王慧瑜說明，燈號導引系統的主要功能是針對藥師在調劑過程中找藥與拿錯藥這個耗時問題，給予即時、清晰的燈號提示，協助藥師快速且準確地找到所需藥品的位置，達到縮短取藥時間、降低找藥失誤的機率。

意即當藥師需要取用某種藥品時，對應藥品儲位的燈號會即時亮起，協助藥師們迅速定位目標藥品。

沒有燈號導引藥品儲位之前，需靠經驗來記憶藥品位置，尤其遇到新進人員或臨時支援的藥師時，找尋藥品甚至取錯藥品，容易衍生用藥安全問題；而燈號即時指示目標位置，不論經驗多寡皆能迅速取藥，可減輕人員工作壓力與記憶負擔，減少人力訓練成本，使中藥調劑流程標準化，對於整體調劑效率與用藥安全皆能有效提升。

王慧瑜說，過去，新進藥師須花費大約3個月的時間熟悉藥品擺放位置獨立作業；如今，透過智慧導引的輔助，藥師們大約在3週內便能熟悉環境並投入工作，讓教育訓練的時間與人力均大幅縮減。