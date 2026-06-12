安南醫院推高纖水果冰粽 降低熱量負擔「粽」情一夏
端午節吃粽子，台南市立安南醫院營養科洪靖雯營養師特別設計了一款「低糖高纖水果冰粽」當點心粽，選用當季新鮮水果，搭配代糖與富含營養的奇亞籽，可在炎炎夏日裡吃得清爽無負擔。
傳統肉粽熱量驚人，以糯米為主食，搭配三層肉、鹹蛋黃等餡料，1顆的熱量約500-600大卡，相當於1份正餐的熱量，不小心忍不住吃多了，節後往往讓人加大了不小「肚」量。
洪靖雯營養師建議，成人1餐以1顆粽子為原則，並取代當餐主食，避免同時搭配麵食、飯類或含糖飲料，以免熱量攝取過多；並可搭配1碗燙青菜或1份當季水果補充膳食纖維，幫助增加飽足感、促進腸道蠕動，也有助於維持血糖與血脂穩定。
至於這款「低糖高纖水果冰粽」，使用了當季的奇異果、西瓜、哈蜜瓜（或芒果）切丁入餡，並以吉利T取代傳統糯米，搭配適量代糖與奇亞籽製作，不僅保留粽子的節慶意象，也能大幅降低熱量負擔，吃起來清爽消暑，適合作為夏季飯後點心食用。洪靖雯營養師表示，水果冰粽當然也可搭配肉粽食用，但應留意整體熱量與水果攝取量，視為當日水果份量的一部分，應適量食用。
洪靖雯營養師特別指出，冰粽所添加成分中的特色是「奇亞籽」，近年被奉為超級食物，具有超強吸水力，遇水可膨脹約10倍，不僅能有效增加胃部飽足感、對體重控制大有幫助，其富含的水溶性與非水溶性膳食纖維亦能促進腸道蠕動。此外，奇亞籽更含有高濃度的植物性Omega-3（亞麻酸），有助於保護心血管及抗發炎。
然而，如何吃得健康也有講究。由於奇亞籽吸水力極強，不論品嚐冰粽或單獨食用奇亞籽，皆應搭配足夠的水分，以避免發生便秘或腸胃阻塞情形。
洪靖雯營養師也指出，水果冰粽雖然相對健康，但仍含有水果中的天然糖分及少量代糖，因此不建議無限制食用，一般成人每日以2 -3個為宜；兒童若已具備正常咀嚼及吞嚥能力，也可適量食用，但應避免一次攝取過多，以免影響正餐食慾。
她並提醒糖尿病患者，水果冰粽雖較傳統粽子低熱量、低脂肪，但仍須納入每日醣類總量計算，建議選擇適量份量並留意血糖變化，必要時可先與醫師或營養師討論後再食用。
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