安南醫院舉行AED示範教學 老少都受益

安南醫院「搶救古都的心跳聲」活動，幼稚園小朋友正確操作傻瓜電擊器（AED）步驟。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

安南醫院一日起舉行為期三週的「搶救古都的心跳聲－學電擊．抽麵包．找尋救難英雄」活動，由「ABC急救俱樂部講師」進行傻瓜電擊器（AED）示範教學，八十歲老翁、幼稚園小朋友正確操作步驟，記住「開貼插電」口訣，關鍵時刻救人一命。

這次活動安南醫院主辦，台南市政府衛生局、財團法人傳壽醫療基金會、帕莎蒂娜國際有限公司贊助協辦，希望能結合市立醫院與民間的力量，共同推廣「民眾急救教育」，打造健康安全的新社區。

安南醫院在門診大樓一樓大廳設置「ABC來電小站」，十二月一日起至十九日，週一至週五上午九點至十一點三十分，來院就醫的民眾或民眾家屬在等候看診、抽血、領藥時，可以利用五分鐘的時間認識傻瓜電擊器，學會如何操作即可得到精美小禮物，同每日抽出三名幸運救難英雄，可獲得「三百元麵包券」，可謂「一舉三得」

安南醫院表示，這次活動結合醫院、志工、民間企業及社福團體，共同打造健康安全的新社區，希望經由不斷的努力，一旦發生急難時，身旁隨時可以有人能伸出雙手，給予即刻救援。為了讓急救教育更為普及，將找尋台灣年齡最小與最年長的救難英雄，將予以表揚並各贈與一千元麵包券，歡迎有志成為救難英雄的市民朋友，一起來挑戰。