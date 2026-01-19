安南醫院靜脈腔內微波消融術 百例成功改善生活品質

安南醫院施行靜脈腔內微波消融術已突破百例。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

安南醫院引進非接觸式加熱技術的靜脈腔內微波消融術，將加熱能量更精準集中於病灶血管，降低對周邊神經與皮膚的影響風險，有效改善患者下肢痠脹、腫痛、抽筋及浮腳筋等靜脈曲張相關症狀，顯著提升生活品質。

長期久站容易導致下肢靜脈曲張，傳統治療多採用雷射或射頻等接觸式熱消融方式，雖然具有一定療效，仍可能因熱能向周邊組織擴散，出現術後疼痛、神經麻木或皮膚不適等情形。

安南醫院心臟血管外科醫師文豪表示，根據相關研究顯示，微波消融術手術時間較短、術後不適感較低，恢復期亦相對縮短，且副作用發生率與復發率亦相對較低。

廣告 廣告

目前安南醫院施行靜脈腔內微波消融術已突破百例，術後靜脈閉合成功率達百分之一百，前四十例尚有三例輕度皮膚燙傷，後續經改進後的六十多例皆無皮膚燙傷的案例發生。

在治療個案中，六十歲慢跑者因雙腿腫脹影響跑步表現，二十年來就醫未有改善，在術後兩週即可輕鬆跑操場五圈，小腿原本如「金箍」般的浮筋消失。六十多歲的登山愛好者，術後重回登山隊領頭，雙腿爬坡的續航力及爆發力更勝以往。

文豪指出，慢性下肢靜脈循環不良有八成是源於靜脈曲張，其病症可分為六級，從蜘蛛絲狀曲張至無法癒合的慢性潰瘍，嚴重者可能伴隨靜脈栓塞等併發症，及時治療更顯重要。