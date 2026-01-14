安南金屬拋光工廠竄大火濃煙 三百平方公尺一片火海

記者王勗／台南報導

位於安南區安和路二段巷弄內一處金屬拋光工廠十四日下午竄起烈火濃煙，南市消防局接獲通報立即調派人車趕往搶救，初步確認無人受困後，考量該工廠為鐵皮建築，也即刻於週邊佈署水線防護，避免輻射熱殃及鄰近建物，歷經約一個半小時灌救，火勢於傍晚四時許順利撲滅。

南市消防局十四日下午二時卅五分接獲通報，稱安和路二段三一八巷內一處鐵皮屋竄出火煙，警消獲報前往現場，只見上空以飄散濃濃黑煙，並從內部竄起長長火舌，立即通報支援。南消先後動員十三車、廿七人到場灌救。

初步調查，起火鐵皮屋為一間金屬拋光工廠，內部無人受困。警消人員隨即佈署防護水線於周邊降溫，並持續針對火源進行灌救，下午三時十九分，火勢順利控制，避免進一步延燒，然而鐵皮廠房導熱快速，內部已是一片火海，透過空拍機也發現廠房上方都是黑色濃煙。

復經十餘分鐘灌救，初步估計燃燒面積約三百平方公尺，傍晚四時初，終於順利撲滅火勢。