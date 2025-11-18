安南長照缺口 議員促增C據點

長照3.0今年9月起分階段實施，台南市安南區因高齡長者多、公共運輸弱，議員郭信良建議市府加強管理外籍看護，並增設C級據點及試辦臨時住宿床位以解決夜間照護缺口。衛生局回應將積極規畫增設C級巷弄長照站，並拓展小規模多機能機構服務量能，提供日照、居家服務與臨時夜間住宿的整合照顧。

郭信良指出，長照3.0的主要變革，係擴大對聘僱外籍看護家庭的長照服務補助，讓這些家庭除能使用社區式日間照顧和家庭托顧服務，還可額外申請喘息服務、營養照護、交通接送等多項補助。但因放寬外籍看護申請資格，管理也相對重要，他要求一旦外籍看護逃逸時，市府相關單位應介入協助處理。

郭信良還建議市府針對鹽水溪、南科特區等交通不便之處，擴大B級社區整合型服務中心的接送服務至工業園區，共享資源；另盤點海尾寮、安中路等安南區中心地帶的閒置空間增設2至3個C級據點，專注獨居長者的需求，並試辦臨時住宿床位解決夜間照護缺口。

衛生局表示，針對安南區海尾寮、安中路等中心區域（橫跨13里別），目前除鹽田里設有巷弄長照站外，其餘12里均無巷弄長照站的設立，將與社會局、原委會橫向溝通規畫於該區增設C級巷弄長照站。

另外，截至今年11月17日全市的小規模多機能機構共有29家，可提供132床臨時住宿服務；另有10家籌設中，預計可再增加58床。安南區目前也已設立1家小規模多機能機構，可提供4床臨時住宿服務，另有1家籌設中，未來可再增加8床。

至於家庭雇主如果碰上外籍看護工失聯造成照顧斷層時，只要持勞動部核發的「廢止聘僱許可函」或其他失聯通報證明，都可向衛生局長期照護科提出長照服務申請，以協助家庭度過外籍看護空窗期的照顧壓力。