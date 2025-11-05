安南3廟宇擲立筊 天定兄弟情誼

四草大眾廟有信徒參拜還願，擲筊時擲出立筊。（安南區公所提供）

記者陳治交∕台南報導

安南區四草大眾廟、五塊寮慶和宮及佳里區子龍廟永昌宮三間兄弟廟，今年不約而同擲到難得一見的「立筊」。安南區長魏文貴表示，三間兄弟廟神明之間不言而喻的靈契，顯現天定之誼，更感受到神威的庇佑。

四草大眾廟將於十二月二十八日辦理「乙巳年鎮海元帥入火安座遶境大典」活動，今年二月就有信眾博得「立筊」，預兆遶境出巡氣勢旺盛、平安順利。

四草大眾廟、五塊寮慶和宮及子龍廟永昌宮擲到「立筊」並非第一次。地方耆老說，民國九十六年四草大眾廟鎮海元帥出巡安南區十六寮，事前，廟方前往五塊寮慶和宮奉請中壇元帥擔任「先鋒官」，擲筊問神時就出現「立筊」神蹟。

廣告 廣告

當時被解釋為鎮海元帥與中壇元帥結為兄弟神明的天意，之後又在子龍永昌宮問筊，也出現立筊，象徵趙子龍帝君願與兩宮共結「交陪境」；這三間廟宇的關係不只是人間信徒的合作，更被認為是神明間「以筊結緣」的顯化。

魏文貴說，四草大眾廟、五塊寮慶和宮及子龍廟永昌宮今年不約而同擲出立筊，三間兄弟宮神明之間不言而喻的靈契，顯現天定之誼，也代表宮廟之間身分認同與連結，加強「台江十六寮」、「交陪境」等傳統組織結構的保存與延續。