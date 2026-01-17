安古蘭漫畫節取消 陳筱涵、森森駐村蓄積創作能量

（中央社記者曾依璇巴黎17日專電）2026年法國安古蘭漫畫節因承辦單位爭議連連而罕見取消，但台灣漫畫家陳筱涵及森森的駐村計畫不受影響。整座城市另舉辦其他相關活動，致力維持「國際漫畫之都」地位。

安古蘭國際漫畫節（Festival international de la BD d’Angoulême）是享譽國際的漫畫藝術慶典，不僅是各國漫畫家交流、宣傳的絕佳場合，也為漫畫版權跨國洽談提供重要契機。

台灣年年參加這場盛事，但原定本月底舉行的第53屆安古蘭漫畫節已確定取消。

廣告 廣告

漫畫節承辦單位「第9藝術+」（9eArt+）早因管理失當引發批評，又有媒體披露一名員工在2024年漫畫節期間遭性侵，提出申訴後卻被解聘。

諸多爭議導致去年眾多漫畫家與出版社發聲抵制，「第9藝術+」最後宣布無法舉辦2026年活動。

這場漫畫界盛事曾於2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而停辦一次，但這次是漫畫節自1974年創始以來首次因爭議而取消。

不過，安古蘭市隨即強化與漫畫節平行舉辦的其他計畫，將於本月29日到2月1日展開Grand Off盛會，涵蓋展覽、論壇、工作坊、表演、簽書會等約150場活動；此外還有專注於微型出版和另類編輯實踐的Future Off。

獲選於今年赴安古蘭駐村的陳筱涵（Stellina Chen）及森森不受漫畫節取消影響，已於一個多月前按原定計畫抵達當地，預計駐村3個月。

陳筱涵以新聞漫畫見長，作品包括「菁英學院」（Dans la cour des grands），已在法出版。她接受中央社記者電話訪問時說，新聞漫畫圈熱烈討論漫畫節停辦一事，在主辦單位宣布取消之前，許多法國漫畫家為了聲援性暴力受害者，並表達對承辦單位的不滿，都表態支持抵制。

陳筱涵為此事件畫了單幅新聞漫畫，以「第9藝術+」標誌為底，將安古蘭漫畫節吉祥物釘在宛如十字架的+號上。

陳筱涵曾於2019年參加安古蘭漫畫節，這次取消對她而言，最失望之處是無緣得見原本預定展出的大師原稿。但在駐村期間，她可以運用各種漫畫圖書資料，繪圖設備也一應俱全，尤其可在午餐時段與其他國家的駐村漫畫家交流想法和討論作品，也能激發一些靈感。

其中住在澳洲的漫畫家米蘭達・柏頓（Mirranda Burton）創作類型和陳筱涵相似，兩人同樣關注社會議題和新聞時事，因此較有共同話題，例如討論如何把採訪筆記轉換成漫畫形式。

陳筱涵曾與法國和華文媒體合作，也是新聞漫畫家網絡Cartooning for Peace成員。她說，將新聞畫成單幅漫畫，最難的地方就是將複雜事件轉換為不需要文字也易懂的圖。

陳筱涵指出，安古蘭漫畫節對台灣創作者爭取曝光和開拓版權市場非常重要，因為幾乎所有法國出版社都不會缺席，甚至其他歐洲國家的出版商也會到場挖掘新秀，可惜今年最終取消舉辦。

第一次造訪安古蘭的森森和其他創作者聊到此事，也覺得可惜，尤其森森認為自己還算新作者，很需要這樣的國際盛會來爭取曝光機會，活動取消對她來說「還是有差」。

但她同時也認為，「確實承辦單位（所做）的一些事情蠻值得憤怒的⋯所以大家還是覺得，這一年來（參加）的人就認命吧。」

森森帶著她與電子音樂人KiKi、歌手陳嫺靜合作的中英文版音樂漫畫書「夢遊」來到法國，這部作品入圍2025年金漫獎跨域應用獎項，書內附卡帶，可一邊聆聽一邊閱讀。

她在駐村期間除了創作，還前往波爾多（Bordeaux）尋找可寄賣作品的書店，不久前也在巴黎SoBD漫畫節，藉著網路書店La Boutique de Taïwan創辦人李旻諭擺攤的機會辦了簽書會。這家書店主要銷售台灣作者撰寫或繪製的法語版作品，以及有關台灣的書籍。

森森同時計劃一一洽詢出版社，即使漫畫節取消，失去了一個大型版權交易平台和曝光機會，也要自己為作品尋找知音。（編輯：陳慧萍）1150117