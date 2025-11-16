安可直擊／SJ因粉絲應援太強「神童台上行大禮」 吐槽周覓：手鏈很貴

神童（中）在台上行大禮。讀者提供

南韓天團SUPER JUNIOR（슈퍼주니어）帶著全新巡演「SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR 」走向全球。他們14、15、16日起連續3天與台灣老婆在臺北大巨蛋相見，單場吸引近3萬粉絲、3天共9萬，本場演出創下驚人紀錄，他們既是韓國首組登上臺北大巨蛋的男團，也是截至目前海外歌手入場人數最高的團體，今（16日）是臺北大巨蛋最後一場演出。

藝聲。讀者提供

安可環節是台灣E.L.F.（粉絲名）的主場Time，「台灣聯合應援團隊」利用60台無人機、10個專業攝影操控，首次在大巨蛋用這種方式進行粉絲應援。成員們一看相當驚喜，不斷地大喊「歐都給」（韓文：怎麼辦），銀赫感動到大爆哭，圭賢也忍不住落淚。利特感動表示，「各位的純粹打動了我的心，其實作為藝人經過20年後可能會失去很多，但我們運氣很好，遇到了很多的E.L.F.，各位幫助我們能更加發光發熱。」

銀赫哭到一度感言說不下去。讀者提供

雖然很感動，但是利特仍舊不忘搞笑，說自己在後台繳了25,000元，接著又大吼：「Taipei Dome!」粉絲揮動手燈回應，團員們很感動，覺得很美。接著東海搞笑地說，這次有無人機秀，下次可以有杜拜那種「水舞」嗎？由於太過獅子大開口，成員們急忙代替他道歉：「不好意思、對不起。」

東海說要抱大家。讀者提供

利特呼喚說：「周覓，周覓在哪裡？」接著在台上喊了Super Junior-M的口號，神童不忘開開老友玩笑：「周覓你的手錶跟手鏈是不是太貴了？」希澈說：「周覓你的帽子好像有點緊喔？」笑翻全場。

周覓也到場支持。讀者提供

經典的排字應援，也被SJ玩出新花樣，問大家能不能用「波浪式」翻紙牌，全場粉絲配合，過程中大家還笑說，「他們（粉絲）好像很辛苦耶！」最終全場粉絲一起完成「波浪排字」。除此之外，還有丟彩帶應援，對於整場滿滿的應援，成員們充滿感動，神童甚至在台上「跪下行大禮」，利特一再的超過90度鞠躬，滿滿感謝，不僅銀赫，包含利特、神童也都忍不住落淚。雙向奔赴的偶像與粉絲，再製造滿滿的特別回憶。

神童也熱淚盈眶。讀者提供

演唱會尾聲，SJ接著帶來〈Happiness〉、〈Miracle〉，利特嗨到把麥克風當電吉他彈希到台下與觀眾近距離互動，銀赫開心拿著房子形狀的應援紙卡對著鏡頭，東海舉著攝影機拍攝，團員們唱著唱著圍成一個圈，非常感人。下台前，東海說要給大家擁抱，圭賢說：「大家永遠在一起好不好，一直愛你們。」神童說：「你們不走又想喊安可了對吧。」對鏡頭比了小愛心，東海、銀赫則對著攝影瘋狂發射飛吻，利特最後深深一鞠躬，許久才起身。結束臺北大巨蛋演出後，Super Junior即將於2026年1月24日、25日在高雄巨蛋舉辦演唱會。

厲旭。讀者提供

東海（左）抱著始源（中）。讀者提供

始源。讀者提供

圭賢拍攝粉絲。讀者提供

Super Junior全員抱在一起。讀者提供

Super Junior在臺北大巨蛋3天演唱會圓滿結束。讀者提供



