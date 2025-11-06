安吉沒入圍金曲獎大走心！爸陽帆帶去吃美食 她邊吃邊哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

陽帆愛女安吉去年底推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，從今年2月底開始，以每個月一首歌準時報到的方式數位上架，逐一介紹專輯中的歌曲，這一段如同全年無休的馬拉松接力賽音樂旅程，終於跑向終點，10月底所有曲目上架完成，完整揭開安吉的焦糖眼宇宙，並舉辦了首次的北高簽名音樂會。

安吉沒入圍金曲獎大走心。（圖／索尼音樂提供）

2025一整年繁忙的工作行程，ANGIE安吉努力宣傳專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的每一首歌，她直言，在5月時，金曲入圍名單公布沒有看見自己的名字，她真的非常沮喪，甚至開始懷疑自己，覺得是不是不要再宣傳這些歌曲了，見到她這麼難過，父母帶她去吃美食，她吃一吃還掉下眼淚，竟獲得店家的「加菜」招待，讓她十分驚喜，她因此重新振作起來，把歌曲的宣傳一步一步做好，希望她的歌曲能讓更多人獲得療癒和能量。

但也因為這一整年是如此的忙碌，原本ANGIE安吉因深受失眠所苦，半夜睡不著而創作出專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》中的歌曲，失眠情況竟然大大好轉，她笑說：「有時候累到可以馬上入睡，甚至睡到中午才起床。」成為工作忙碌的意外收穫。

安吉失眠症狀不藥而癒。（圖／索尼音樂提供）

