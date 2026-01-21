安國估2026年營收有望倍增 挖礦和伺服器專案挹注
（中央社記者張建中新竹21日電）特殊應用晶片廠安國表示，收購星河半導體的效益顯現，在挖礦及伺服器專案陸續貢獻業績下，2026年營收可望倍數增長。
安國2024年底合併星河，並展開營運轉型，業務自記憶體控制晶片轉變為特殊應用晶片，隨著客戶訂單陸續出貨，安國2025年第4季營收攀高至新台幣9.86億元，創下歷史新高，並推升2025年總營收達到28.8億元，為歷史次高水準，年增31.46%。
安國指出，專案拓展順利，2025年第3季底合約負債逾16億元，較2025年第2季底增加6.9億元。在2025年12月部分訂單遞延出貨挹注下，2026年1月業績可望較2025年12月顯著成長，2026年總營收有機會倍數增長。
安國表示，4奈米挖礦專案產品已向台積電下單，預計最快可於2026年第1季底或第2季初貢獻業績，3奈米伺服器專案可望於下半年貢獻業績，是今年營運成長的主要動能。（編輯：楊凱翔）1150121
