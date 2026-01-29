安坑輕軌雙城站全面升級 劉哲彰成功爭取公廁、停車場

248260129a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對市民及長輩反映搭乘輕軌時如廁不便的痛點，新北市議員劉哲彰積極推動安坑輕軌便利化，並成功爭取於安坑輕軌雙城站（K1）增設性別友善公廁及停車場。該工程已於今年1月舉行升級祈福儀式，並預計於10月完工，屆時將大幅提升通勤便利性，並提供更完善的休憩環境。

劉哲彰回顧推動歷程，他自2023年起於市政質詢中，向市長侯友宜提出增設公廁建議，在持續追蹤下，已先後推動全台首座輕軌公廁（K2玫瑰中國城站）落成，以及K8新和國小站與K0機廠站的廁所設施。雙城站新建工程於2025年12月正式決標，除了配置性別友善與無障礙親子廁所外，更規劃整合汽車、電動車、機車及自行車停車位，全方位照顧不同族群需求。

雙城站升級計畫納入景觀植栽、照明系統與地下排水滯洪池，將環境永續精神融入公共建設。透過硬體設備的優化，劉哲彰期盼能將安坑輕軌與二叭子植物園有效串連，打造出如城市後花園般的休閒廊帶，提升市民走訪周邊森林步道意願，享受更舒適的遊憩體驗。

劉哲彰表示，完善的交通建設應兼顧市政治理的細節與溫度，他將持續督導市府相關單位針對軌道運輸周邊設施進行巡檢與優化，確保公共空間的配置能跟上城市發展腳步。透過不斷完善基礎建設細節，讓安坑輕軌不只是單純的交通工具，更是帶動地方休閒與生活機能升級的重要節點。

照片來源：新北市議員劉哲彰臉書翻攝

