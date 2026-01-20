安坑輕軌雙城站再升級 新建性別友善廁所、電動車位

新建廁所亦全面導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，落實全齡照護與友善使用環境。（圖／新北捷運局）

捷運局增設10格電動車專用及無障礙車位、30格機車停車位及8格自行車停車位。（圖／新北捷運局）

安坑輕軌通車改善安坑地區的生活與交通條件，更是通往城市後花園的觀光廊帶，為進一步滿足市民對休憩品質的期待，新北捷運工程局積極推動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，去年12月順利決標後，20日由新北捷運局長李政安主持工程祈福儀式，率領局內同仁及施工團隊共同祈求工程平安順利，預計民國115年10月完工。

李政安表示，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」內容包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場工程等，總經費約4900萬的升級計畫，優化捷運站周邊公共設施，不僅補齊了停車與如廁需求，更要將雙城站打造為兼具友善與永續的「全方位轉運節點」，會讓雙城站華麗變身。

新北捷運局長李政安20日主持「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」祈福儀式。（圖／新北捷運局）

李政安指出，新建廁所亦全面導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，落實全齡照護與友善使用環境。安坑輕軌雙城站鄰近二叭子植物園，除本府農業局將新闢步道外，捷運局則重新規畫車站周邊空間，增設10格電動車專用及無障礙車位、30格機車停車位及8格自行車停車位，大幅提升轉乘停車量能，讓民眾更便利前往植物園享受森林芬多精。

捷運局進一步說明，這次工程同步強化地下基礎建設，埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水的風險，搭配植栽綠化與景觀照明，營造兼具安全、友善與永續理念的公共環境，工程預計今年10月完工。

