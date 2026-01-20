安坑輕軌雙城站新建廁所及停車場工程 預計2026年10月完工





新北市捷運工程局積極推動「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，去(2025)年12月順利決標後，今（20）日由新北捷運局長李政安主持工程祈福儀式，率領局內同仁及施工團隊共同祈求工程平安順利，預計2026年10月完工。

李政安表示，「安坑輕軌雙城站周邊新建廁所及停車場工程」，內容包含整地、排水、滯洪沉砂池、景觀工程、照明、植栽、廁所興建、停車場工程等，總經費約4,900萬的升級計畫，優化捷運站周邊公共設施，不僅補齊了停車與如廁需求，更要將雙城站打造為兼具友善與永續的「全方位轉運節點」，會讓雙城站華麗變身。

李政安指出，新建廁所亦全面導入「性別友善」及「無障礙設計」理念，打造更貼近市民需求的公共空間，落實全齡照護與友善使用環境。安坑輕軌雙城站鄰近二叭子植物園，除本府農業局將新闢步道外，捷運局則重新規劃車站周邊空間，增設10格汽車停車位(含電動車專用及無障礙車位)、30格機車停車位(含無障礙車位)及8格自行車停車位，大幅提升轉乘停車量能，讓民眾更便利前往植物園享受森林芬多精。

李政安說明，工程除了新建地面上的設施，地面下更是「硬實力」的展現，同步強化地下基礎建設，埋設排水箱涵、地下管線並設置滯洪池，有效降低強降雨期間積淹水的風險，搭配精心規劃的植栽綠化與景觀照明，營造兼具安全、友善與永續理念的公共環境，預計2026年10月完工，將有效串聯安坑輕軌與周邊觀光景點，活化雙城站周遭空間，全面提升旅遊服務水準與公共使用品質。

