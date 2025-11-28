安坑輕軌「小資卡」吸引通勤與學生族群推動運量穩定成長超過7% - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】新北捷運公司自114年9月推出限時150元「安坑小資卡」月票以來，獲得民眾熱烈支持。根據統計，小資卡推出首月便售出819張，截至11月16日累計搭乘人次超過3萬2,452人次，推動整體運量提升超過7%，顯示票種設計成功吸引區域居民、通勤族與學生族群投入使用。

小資卡設計為購卡後30天內可無限次搭乘安坑輕軌，凡當月搭乘達40次以上即可兌換專屬好禮。實際使用情形顯示，旅客多集中於早上7至8時及下午4至6時兩個尖峰時段，與通勤與通學需求高度吻合。主要使用站點為玫瑰中國城站、景文科技大學站、安康站、新和國小站及輕軌十四張站，分別鄰近住宅區與景文科技大學、達觀國中小等校園，證明活動在吸引學生與上班族方面均達到良好成效。

小資卡設計為購卡後30天內可無限次搭乘安坑輕軌。(圖/新北捷運公司提供)

新北捷運公司表示，小資卡除帶動學生與家長使用輕軌通學外，也吸引了原本以「公車轉乘捷運」為主要通勤模式、但整體花費未達1200元定期票水準的短程旅客轉向使用。這類旅客過去多仰賴常客優惠於捷運端扣抵，導致輕軌僅成為接駁選項之一；小資卡推出後，因其固定低廉的月票價格與不限次數搭乘特性，使輕軌成為旅途中的主要交通方式，成功強化了區域內接駁與捷運轉乘的連結。

根據現場觀察，安坑輕軌沿線通學時段的學生族群，多已改以使用小資卡搭乘，顯示小資卡已逐漸成為學生日常通勤的重要工具。區間以玫瑰中國城站往返台北小城站（達觀國中小）、安康站往返台北小城站及新和國小站往返輕軌十四張站等通學路段最為明顯，呈現安坑地區學生通勤的固定路徑，也反映小資卡在推動「從小養成搭乘大眾運輸習慣」的政策方向上已有具體成果。

小資卡已逐漸成為學生日常通勤的重要工具。(圖/新北捷運公司提供)

新北捷運公司指出，活動推出後，安坑輕軌整體日運量自8月份平日約5,200人次提升至9、10月平日平均逾7,000人次（10月23日更高達7,877人次），10月初續購潮與贈禮兌換活動更帶動新一波搭乘熱度。值得一提的是，小資卡的推動並未影響原有的1200定期票族群使用，顯示活動成功開發出新的短程及學生客群，使整體旅運結構更加多元穩定。

新北捷運公司強調，小資卡活動不僅有助於減輕民眾交通負擔，更能引導學生與通勤族透過低碳運具往返校區與職場，實踐綠色交通與永續發展的理念。公司將持續觀察後續使用趨勢，滾動檢討優惠內容，並規劃與校園、公車及商圈合作，擴大多元票證應用，讓安坑輕軌成為市民生活中更便利、環保且具永續性的交通選擇。(廣告)