安士達公司照顧弱勢需求 連5年捐贈南市輪椅230輛





安士達公司董事長孫智惠認同台南市政府「照顧弱勢需求，促進長者健康」的施政理念，與立法委員林俊憲聯合捐贈70輛輪椅，協助後壁區、白河區、麻豆區、善化區、安南區、北區、永康區、中西區計35處社區照顧關懷據點提升無障礙服務量能。

黃偉哲市長表示，安士達公司深耕醫藥產業，事業有成不忘回饋社會，自110年以來連年捐贈輪椅給南市，114年捐贈70輛為歷年最多，至今累計捐贈230輛輪椅，造福本市97處社區照顧關懷據點。部分長者因身體機能退化，行動不便出入受限，又不好開口勞煩晚輩接送，只能成日孤守家中，與社會生活產生隔閡，影響長者身心健康。安士達公司看見長者需求，逐年捐贈輪椅便利社區長者參加據點活動及共餐，長者不致因個人行動能力欠佳而喪失融入社會生活的機會，維護健康平權。

廣告 廣告

社會局長郭乃文表示，為利市民長輩享有健康尊嚴的晚年生活，社會局布建社區照顧關懷據點的腳步未曾停歇，以「一里一據點」為目標，114年至10月底為止，已布建412處社區關懷據點，辦理關懷訪視、電話問安、健康促進、共餐服務，長者可就近利用服務，預防及延緩老化。在社會局推動社區照顧的過程中，民間單位的支持是不可或缺的重要助力，感激亦感佩安士達公司數年來傾注資源捐贈輪椅，協助行動受限的長者擴大生活範圍，長者多一次出門的機會，社福網絡也就增加一次承托長者照顧問題、改善長者老年生活的契機。

更多新聞推薦

● 「閃耀新北1314跨河煙火」 蕭煌奇、動力火車12/31熱力登場