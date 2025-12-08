安士達公司連五年捐贈輪椅 照顧35處關懷據點

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個，2樓，沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點多，新北市板橋區重慶路的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，周邊店家、餐廳林立，而這回爆炸的源頭，就是2樓的爭鮮跟定食8餐廳，兩家共用的廚房內，瓦斯鋼瓶爆炸，當下4女1男路過，還有一名對面住戶被波及，其中1名女子傷勢比較輕，拒絕送醫，而另外5人輕傷，在送醫後，都已經出院。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）新北市消防局長陳崇岳：「主要的發爆點是在，2樓的爭鮮跟定食的部分，整棟大樓大部分都是辦公室，所以2樓的部分已經在9點半結束營業，最後一個員工初步瞭解是10點離開，都屬於輕傷的部分。」新北市中心大規模氣爆，還好災難發生在凌晨人最少的時候，可說是不幸中的大幸，萬一是在人潮尖峰時段，後果不堪設想。原文出處：板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛 更多民視新聞報導日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償

民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話