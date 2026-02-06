安大奇內容變現學專欄／素人零基礎也能翻身！新手媽靠「韓國童裝」逆轉人生，創下月入百萬營收

很多人問我一個問題：「現在這個環境，普通人真的還有機會翻身嗎？」

如果你問的是一夜暴富，那我會很直接地說：沒有。

但如果你問的是有沒有一條路，能讓一個沒背景、沒資源、錢也不多的普通人，用副業慢慢把人生拉回主控權？

我會說，有，而且這條路不是靠運氣。

為什麼我特別在意「普通人能不能承擔」

我叫安大奇，我不是一開始就創業成功的人，也不是含著資源出生。

我走過最典型的普通人路線：上班、存錢、買房、背房貸。

也走過一段時間的迷惘。不是不努力，而是怎麼努力，都覺得風險很高。

真正讓我想通的一件事是：普通人最大的限制，不是能力，而是沒有容錯空間。

你錯一次，可能是幾個月的生活費；你再錯一次，影響的不是你一個人，而是一整個家庭。

因此我把自己這幾年，在五個不同賽道都跑通、都驗證成功的完整方法系統化的整理，並在設計所有商業模式與課程時，只有一個核心原則： 這條路，普通人承不承擔得起？

當人生被開銷追著跑，「創業」反而成了奢侈選項

我接觸最多的一群人，是媽媽。

她們不是不想賺錢，而是太清楚現實有多殘酷：

• 孩子的支出是固定的

• 家用、房租、學費不會等你

• 創業失敗，沒有人幫你補洞

所以她們不是懶，而是不敢亂試。

小灰：不是素人翻身，而是「成功者再成功」

這時候，我想說一個很重要的澄清。

很多人聽到這個故事，會以為是：

「一個素人媽媽，被老師教，然後成功。」

但事實不是這樣。

小灰，本身就是童裝品牌「伊恩寶包」的創辦人。

在成為這門課的共同開課夥伴之前，

她早就是 小天使商學院 的學員之一。

她已經把童裝這條賽道跑起來，也累積了實際營收成果。

換句話說，她不是被我教會的人，而是「用系統做到成果的人」。

真正關鍵的，是她接住了安大奇「五個賽道都成功的方法」

在她已經成功之後，我們做的不是再賣一個故事，而是做了一件更關鍵的事：

把用在誰身上，誰就能成功的經驗，再分享出去，包含內容變現，個人 IP 打造，社群經營，商業轉化，系統化陪跑與放大

不是只給概念，而是拆到「每一步怎麼做」。

這就是為什麼我們敢說：這套模式「能被複製」

很多課程，只能成功一次。

那叫個人能力，不叫系統。

但如果一套方法

• 能在我身上成功

• 再在小灰身上成功

• 而且背景、角色、起點都不同

那它才有資格被拿出來，複製給更多普通人。

那為什麼選擇「韓國童裝」這個切入點？

原因很現實。普通人不能靠賭市場，一定要從已經被驗證的需求下手。

韓國童裝，尤其是南大門體系，本身就有成熟的供應鏈、價格帶與市場節奏。

在這個系統裡，新手不需要自己猜款、賭貨、囤庫存，而是照著已被驗證的邏輯去跑。

把門檻壓到「敢開始」的程度

這門課被設計成 365 天陪跑計畫，不是偶然。

我們很清楚：真正卡住普通人的，不是學不學，而是「敢不敢開始」。

所以我們把數字攤開來算：

• 一年 365 天陪跑

• 平均下來 每天不到 170 元

• 一個月約 5,000 元

這不是在賣便宜，而是在對標一件事——

用一個你承擔得起的成本，換一條走得通的路。

這門課的本質，不是老師多厲害

說到底，這門課不是在講：「我很強、她很厲害。」

而是在講一個很樸實的邏輯：

一套方法

● 已在安大奇身上驗證

● 再在伊恩寶包創辦人小灰身上驗證

● 現在，我們把這套方法

● 複製給更多想翻身的普通人

不是靠天分，而是靠用對方法、不亂走彎路。

如果你現在卡在這個狀態

● 想做副業，但錢不多

● 想翻身，但不敢再試錯

● 想賺錢，但更怕方向錯

那我會很誠實地說一句：你缺的不是努力，而是一條被驗證過、有人陪跑的路。

365 天童裝陪跑計畫，方向、策略、選品、系統、實戰一次包好。

翻身不是賭一把，而是從一個你承擔得起、而且已被驗證的選擇開始。

