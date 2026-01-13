安大奇內容變現學專欄／全職媽媽也能月入六位數？拆解「母嬰帳號」變現公式，曬娃也能賺私房錢

如果你是媽媽，你一定聽過這些話：

• 「顧好小孩就好了，哪有時間賺錢？」

• 「母嬰帳號不就是曬可愛？」

其實母嬰帳號非常賺錢，是「大多數人用錯方式在做」。

在講方法之前，我想先把一件事說清楚。

這一篇不是「旁觀者分析」，也不是網路上拼湊來的成功學。

安大奇本來就是從母嬰帳號一路走出來的創作者。

我不是一開始就教人變現，我是先當媽媽、先拍孩子、先卡住、先焦慮，才一步一步把帳號「拍到能養活自己」的人。

所以我今天講母嬰帳號，不是因為這個賽道紅，而是因為，我真的在裡面活過。

一、為什麼我對母嬰帳號「太有發言權」？

因為我經歷過你現在正在經歷的事：

• 拍孩子拍到懷疑人生

• 明明很累，卻還要想今天發什麼

• 看別人接業配，自己卻只有讚沒有錢

• 一邊顧小孩，一邊想：「我是不是正在被世界淘汰？」

我很清楚一件事：

媽媽不是沒能力，是太容易把自己放到最後。

而母嬰帳號，如果只停在「曬娃」，最後一定會卡死。

我就是那個卡過、撞牆過，才逼自己想清楚——

「到底怎樣，這個帳號才會真的有價值？」

二、我做對的第一件事：

從「拍孩子」轉成「站在媽媽的位置說話」

這是我母嬰帳號能開始變現的分水嶺。

我不再只拍孩子可不可愛，而是開始拍這些東西：

• 我今天為什麼崩潰

• 我為什麼做了某個育兒選擇

• 我踩過哪些雷、後悔過什麼

你要知道一個殘酷但真實的事實：

觀眾留下來，不是因為孩子，而是因為「這個媽媽懂我」。

這一刻開始，帳號的靈魂，才真正出現。

三、母嬰帳號真正的變現邏輯

安大奇直接講自己跑通的核心邏輯。不是最快，但是最穩、最長久。

1. 人設先立住：

不是完美媽媽，而是「誠實媽媽」

我從來不走完美路線，因為我知道那不真實、也不長久。

我讓大家看到的是：

• 我怎麼權衡

• 我怎麼選擇

• 我怎麼在有限精力下做決定

這讓我從「內容帳號」，變成「可以被信任的人」。

2.曬的不是娃，是「判斷力」

後來我發現一個關鍵：

能賺錢的母嬰帳號，曬的從來不是孩子，而是——

「我為什麼這樣做，而不是那樣做。」

當你開始輸出「選擇邏輯」，品牌、合作、機會，才會找上你。

3.變現是結果，不是目的

我不是一開始就賣東西。

而是當大家已經默默形成一個認知：

• 「她選的我會想參考」

• 「她不會亂推薦」

• 「她是真的站在媽媽這一邊」

這時候，不管是團購、分潤、產品、服務，成交都會變得非常自然。

四、為什麼安大奇現在能教？

因為我不只走出來，還走到下一階段

我不是只停在「母嬰帳號能賺錢」。

我走到的是：

• 從母嬰到個人 IP

• 從接案到私域

• 從單一收入到可複製模型

但我要很老實地說：沒有當初那個母嬰帳號，就沒有現在的我。

所以當安大奇教媽媽做帳號，並不是在教你「當網紅」，而是在教你怎麼在成為媽媽之後，重新把自己找回來。

給每一個正在顧小孩、也想賺錢的妳

孩子不是妳的限制，他只是讓妳換一種方式，走向本來就屬於妳的價值。

我走過這條路，而且我很確定地告訴你：這不是少數人的特權。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

想獲取更多課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營

