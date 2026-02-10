安大奇內容變現學專欄／別再用IG邏輯經營自媒體！安大奇：搞懂「底層邏輯」，才不會被演算法拋棄

為什麼在IG表現不錯的內容，搬到小紅書，卻怎麼發都起不來？

這是很多人經營自媒體一段時間後，都會遇到一個卡關點：甚至更挫折的是你很認真、內容也不水，但演算法就是不理你。

問題真的出在你不夠努力嗎？其實不是。而是你從一開始，就用錯了平台的邏輯。

為什麼我會一直提醒「不要用 IG 的方式做小紅書」，先說清楚我的角色與視角。

我是安大奇，也是小天使商學院的創辦人，小天使商學院是小紅書官方認證的 MCN機構。

這個身分，代表我看的不只是「單一帳號成不成功」，而是長期觀察、實際輔導 大量創作者：

廣告 廣告

• 哪些帳號會被平台持續放大

• 哪些帳號初期有流量、後期卻被冷處理

• 哪些內容，看起來很努力，但演算法完全不買單

也正因為站在 MCN 的視角，我非常確定一件事——

用IG的經營邏輯做小紅書，短期可能有數據，長期一定會被演算法拋棄。

最大的誤區：把「自我表現」當成「內容價值」

IG 的核心是什麼？

• 人設

• 氛圍

• 美感

• 生活感

說白一點，是「這個人值不值得被追蹤」。

但小紅書完全不是這一套。

在小紅書，演算法優先判斷的是：這篇內容，有沒有解決某一類人的具體問題？

你是誰，不是第一順位；你能幫到誰、解決什麼，才是。

這也是為什麼，很多 IG 做得不錯的創作者，一到小紅書就水土不服。

IG 創作者最常犯的 3 個小紅書致命錯誤

第一個錯誤：太在意風格，卻忽略「可搜尋性」

IG 重視視覺一致性，但小紅書重視的是——這篇找不找得到。

如果標題、開頭、內容裡，沒有對應到用戶真的會搜尋的關鍵字，演算法就很難知道要把你推給誰。

在小紅書，你不是先被喜歡，而是先被「需要」。

第二個錯誤：把日常分享，誤當成平台會推的內容

在 IG，生活感就是流量；但在小紅書，純日常如果沒有「可複製的經驗價值」，平台幾乎不會主動放大。

小紅書偏好的不是「我今天在做什麼」，而是：「你這樣做，有什麼經驗值得我學？」

第三個錯誤：什麼都拍，卻沒有清楚定位

很多人看到什麼紅就跟著拍什麼，結果帳號看起來什麼都有，但演算法完全不知道你是誰。

在小紅書，帳號定位模糊，就等於對平台說：「我自己也不確定我在做什麼。」

而演算法，最怕的就是不確定性。

從 MCN 的角度，小紅書真正看的「底層邏輯」

在實際輔導大量創作者後，我發現能長期跑出來的帳號，幾乎都做對了三件事。

第一：內容一定對應「一種明確需求」

不是寫給所有人，而是寫給「正在搜尋這個問題的人」。

只要需求夠清楚，平台就知道該把你推給誰。

第二：每一篇都像「可以存起來的經驗」

小紅書非常重視「收藏」這個行為。

因為收藏，代表內容有長期價值。

不是情緒抒發，而是「以後還會回來看」。

第三：帳號是一個解決方案資料庫

IG 像朋友圈，但小紅書更像「問題解決平台」。

當你把帳號經營成：「這個人，專門解決某一類問題」，演算法反而會更穩定地給你流量。

結語：不是演算法拋棄你，而是你該換邏輯了

很多創作者以為自己被平台冷落，其實不是被拋棄，而是還在用舊地圖，走新地形。

IG的成功經驗，在小紅書不一定是優勢，有時反而會成為包袱。

當你願意回到平台的底層邏輯——

從「我想表現什麼」，轉成「用戶正在找什麼」，

演算法，反而會重新看見你。

而這，正是我站在小紅書官方認證 MCN 創辦人的視角下，最想提醒每一位創作者的事。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

想獲取更多課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營

延伸閱讀

安大奇內容變現學專欄／全職媽媽也能月入六位數？拆解「母嬰帳號」變現公式，曬娃也能賺私房錢

安大奇內容變現學專欄／為什麼你拍卻不爆？破解短影音的「流量密碼」，掌握視覺與標題的黃金公式