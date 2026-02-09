安大奇內容變現學專欄／拍影片怕尷尬？安大奇親授3招「鏡頭感」訓練法，讓妳面對鏡頭自然有魅力

「我一對到鏡頭就覺得很彆扭。」

「明明平常很會聊天，一錄影卻完全不像自己。」

「我知道要講什麼，但畫面看起來就是很假。」

如果你有過這些感覺，我想先說一句實話：你不是不適合拍影片，而是從來沒有人教你「鏡頭感要怎麼練」。鏡頭感不是天生的能力，而是一種被大量訓練、反覆修正後形成的狀態。

安大奇是小天使商學院 MCN 的創辦人，日常工作不只是自己拍影片，而是長期培育不同類型的創作者與博主。

在培育上千位創作者裡，我看過太多一開始「非常怕鏡頭」的人—

廣告 廣告

她們不是不專業，也不是沒內容，只是站到鏡頭前，整個人就變得不自然。

如果鏡頭感真的只靠天分，那 MCN 這個產業根本不可能存在。

但事實是：鏡頭感，是可以被訓練、被複製的能力。

鏡頭感最大的誤解：以為自己在「表演」

多數人拍影片會尷尬，不是因為不會講話，而是心裡默默覺得——「我現在正在被看」。

一旦有「被觀看」的意識，表情就會變得用力，聲音會變得不自然，身體也會不自覺緊繃。

但從 MCN 的角度來看，拍影片從來不是表演，而是一種溝通。

鏡頭不是觀眾，它只是一個把你狀態放大的工具。

安大奇親授的 3 個「鏡頭感」關鍵訓練觀念

第1招：不要想「很多人」，只想「一個人」

這是我在訓練博主時，最重要的一個步驟。

拍影片時，請你只想一個人。

不是粉絲、不是市場、不是陌生觀眾，而是一個你真的想對她說話的人。

可能是：

• 一個最近很迷惘的朋友

• 一個你很想幫助、但她還沒跨出第一步的人

• 一個你知道「她一定聽得懂你在說什麼」的對象

當你只對一個人說話，語氣會自然放鬆，表情也會變得柔和。

鏡頭感，往往是在這個瞬間開始出現的。

第2招：先用「生活語言」開口，而不是一開始就講重點

很多人一開拍就想講結論、講乾貨，結果整個人更緊張。

但你回想一下現實生活——

你跟朋友聊天，會一開口就下結論嗎？不會。

所以一個很好用的方法是：前 10 秒，只說生活語言。

例如：

-「其實我剛剛有點猶豫要不要拍這支影片。」

-「這件事我想了一段時間，今天想跟你聊聊。」

當你先進入「說話狀態」，鏡頭就不再那麼有存在感。

第3招：允許不完美，才會真的自然

很多人鏡頭感卡關，不是因為不會講，而是對自己太嚴格。

一有停頓、口誤，就立刻重來；一覺得不夠好，就整段刪掉。

但從 MCN 的經驗來看，真實一點的不完美，反而更容易讓人信任。

鏡頭感不是「零失誤」，而是你在鏡頭前不需要撐。

一個 MCN 內訓真的在用的鏡頭感練習法

如果你想實際把鏡頭感練起來，我會建議你做這個「三次錄影」的練習。

第一次錄：關掉聲音，只看肢體

這一輪完全不聽內容，只看畫面。

觀察三件事：

• 表情是不是太僵？

• 肩膀、身體有沒有用力過度？

• 手勢是自然，還是焦慮型動作？

如果畫面不自然，問題通常不在你講什麼，而在身體狀態。

第二次錄：只聽聲音，不看畫面

把畫面關掉，只聽聲音。

問自己：

• 聽起來像聊天，還是背稿？

• 語速是不是太快？

• 有沒有情緒起伏？

很多人會在這一步發現：其實聲音本身沒有那麼糟。

第三次錄：聲音＋肢體一起看

當你已經分別調整過肢體與聲音，第三次一起看時，自然度會明顯提升。

因為你不再一次承受所有壓力。

結語：鏡頭感，是可以被訓練的狀態

從 MCN 的角度來看，鏡頭感不是天賦考試，而是一種可以被拆解、被練習的能力。

如果你現在拍影片還是會覺得尷尬，請不要急著否定自己。

很可能只是因為——

你從來沒有用對的方法，練過這件事。

當你不再把拍影片當成表演，而是一次真實的一對一對話，鏡頭感，自然會慢慢出現。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

想獲取更多課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營

延伸閱讀

安大奇內容變現學專欄／全職媽媽也能月入六位數？拆解「母嬰帳號」變現公式，曬娃也能賺私房錢

安大奇內容變現學專欄／為什麼你拍卻不爆？破解短影音的「流量密碼」，掌握視覺與標題的黃金公式