安大奇內容變現學專欄／為什麼你拍卻不爆？破解短影音的「流量密碼」，掌握視覺與標題的黃金公式

我知道這個問題，很多人其實不敢大聲問。

因為你明明有在拍，也很努力、也很認真、也沒有亂做。

但數據就是很誠實：沒爆、沒推、沒擴散。

今天這篇，我會把話講得很白。而且會從安大奇自己真的踩過的坑開始講。

一、先說殘酷真相：

你不是不努力，是「拍法一開始就錯了」

我自己也曾經卡在一個階段：

內容我覺得很有料

邏輯我覺得很完整

拍完還會反覆看好幾次

結果呢？平台不給你第二眼的機會。

直到我有一天想通一件事——

短影音不是「內容比賽」，是「注意力比賽」。

二、短影音真正的流量密碼只有一句話

「先抓住，再說服」

廣告 廣告

很多人一上來就犯一個錯：一開始就在「解釋」。

但觀眾根本還沒決定要不要聽你講。

我後來所有能起量的影片，都先做到一件事：讓人停下來。

三、黃金公式一：視覺先行

你不是輸在內容，是輸在「第一眼」

短影音的世界，前 3 秒就是生死線。

請你檢查你的影片開頭，有沒有這些問題：

畫面太乾淨、太安全

人站太遠、臉不夠清楚

沒動作、沒情緒、沒對比

我後來怎麼改？畫面一定先給「變化」

表情

手勢

身體前傾

直接靠近鏡頭

不是做作，是讓演算法知道：「這個畫面，有人在。」

四、黃金公式二：標題不是說明，是「誘因」

再來是最多人誤會的地方。

標題不是摘要，標題是心理開關。

我自己常用的結構只有三種：

1.痛點反問型

「為什麼你這麼努力拍，卻一直沒流量？」

2.結果對比型

「同樣拍短影音，為什麼她三支就爆？」

3.顛覆認知型

「短影音拍不好，真的不是你不夠專業」

注意喔——標題不是要講完，而是要讓人想聽你講完。

五、打造人設關鍵：

安大奇其實不是一開始就會，是被數據打醒的

很多人只看到我現在能拆公式、講邏輯，但其實我前面有一段時間——

影片一支一支測

被限流、被忽略

甚至懷疑是不是自己不適合

直到我承認一件事：不是我內容不行，是我不懂平台怎麼看我。

所以我開始反過來做：

先研究「什麼畫面會被停下來」

再研究「什麼句子會被點開」

最後才放內容

這也是為什麼我現在教短影音，一定是：

結果到拆法再到邏輯，而不是空談靈感。

六、最後送你一個檢查清單（很重要）

你下一支影片拍完前，請問自己這 5 題：

前 3 秒，有沒有「畫面變化」？

不開聲音，也看得懂在幹嘛嗎？

標題是「說明」，還是「勾引」？

觀眾會不會在心裡回一句：「欸對耶」？

如果我是陌生人，我會停下來嗎？

如果有 3 題以上是否定，那不是你不夠努力，而是這支影片還沒準備好上場。

短影音不是在懲罰認真的人，而是在獎勵「懂觀眾視角」的人。

當你開始用「視覺 × 標題」先打開門，內容，才有被聽見的資格。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

想獲取更多課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營

延伸閱讀

安大奇玩小紅書專欄／不想露臉也能做自媒體？盤點最適合「內向者」的3種小紅書變現模式

專訪／小紅書不是比顏值！台灣首位MCN官方認證安大奇揭密，素人如何用「情緒價值」月入6位數？