安大奇玩小紅書專欄／不想露臉也能做自媒體？盤點最適合「內向者」的3種小紅書變現模式

不是外向的人才適合做內容，而是知道如何讓「自己能被看見」的人。

「我是內向的人，不敢露臉、不會講話、也不擅長拍影片……我還能做自媒體嗎？」，這是我陪跑過上千位學生中，最常被問的一句話。

但我很篤定地回答你，能不能做自媒體，從來不是取決於性格，而是取決於你能不能讓別人看見你的價值。內向者，也能做好內容，而且往往更有市場。

為什麼？因為內向者通常有三個優勢：

觀察力強：比一般人更能抓到細節

共感力強：容易說出讀者真正心裡的話

深度思考強：內容更扎實、更有洞察力

在小紅書的生態裡，這三件事比「敢講」還重要。

我作為一個從素人起步、靠自己一個人打造五個賽道帳號、小紅書累積超過20萬粉絲、也是台灣第一家小紅書官方認證 MCN 的創辦人，我最負責任的告訴你：小紅書不是比誰最外向，而是比誰最真誠。不露臉，也能做得很成功。

今天，我要盤點最適合「內向者」的 3 種小紅書變現模式。你一定能找到一種你做得來，而且能賺錢的方式。

1.不露臉知識號：用文字、圖像吸引對的人，靠專業變現

對內向者而言，「露臉講話」常常是最大的壓力，但小紅書有一類帳號完全不需要露臉，而且超級吃香。

知識型內容包含：

省錢技巧

職涯技能

整理收納

資訊整合

工具教學

自助裝修

心理成長

社會觀察

AI 工具分享

小城市生活指南

這些內容最大優點是：

說理比說話重要，節奏比外表重要，價值比勇氣重要。

不需要露臉、不用拍 vlog、不用長鏡頭拍自己。

你只需要：

流程圖

心法整理

before/after

金句與觀察

生活化示例

解決問題的步驟

這種內容最容易：

接顧問單

接合作

做自己的數位商品

出課程

聯盟行銷

變成產業專家

很多內向者其實非常適合這種變現方式，因為：

內向＝不浮躁

不浮躁＝內容扎實

內容扎實＝信任度高

信任度高＝最容易變現

2.隱身型帶貨號：不露臉，靠生活「手部鏡頭」就能賣翻

你知道小紅書上有多少爆紅的「手部創作者」嗎？

只拍：

手做料理

整理分類

收納過程

生活小工具使用方式

單品展示

桌面佈置

香氛插花

小家電開箱

傢俱細節示範

只露手、不露臉，依然能變現。

而且比起外向爽朗的帶貨方式，越細緻、越生活化、越安靜的畫面，反而越讓人有信任感。

內向者天生就適合這種「安靜卻有溫度」的內容。

這種帳號的變現方式通常是：

帶貨（小紅書店鋪）

團購

置入合作

長期合作品牌大使

加入 MCN 取得更多商機

而且你一開始甚至不用囤貨、不用直播、不用講話。只要你的生活有一點秩序、有些美感，或是你會挑好用的小物，你就能靠這種內容賺錢。

3.故事型匿名號：不露臉，但靠故事吸粉、靠觀點變現

你可能不知道，在小紅書，有一群默默帶起百萬閱讀的人，都採用「匿名寫作」。

不露臉、不出聲、不拍影片，只靠：

文字

插圖

漫畫

短篇故事

心理觀點

生活洞察

卻收穫海量粉絲。

因為故事，是世界上最強的影響力。講故事的人，永遠有市場。

內向者最強的地方，就是能把情緒觀察得很細、能把別人說不清楚的感受，用最簡單的字說出來。

匿名故事號變現方式也超多：

廣告合作

會員訂閱

出電子書

出實體書

品牌長期合作

心理或成長類產品線

推薦工具或書籍

你不需要表演自己，你只需要說出「真實的自己」。

安大奇給內向者的一句話：

你不是不適合做自媒體，而是你還沒找到適合你的形狀。

我看到太多內向的人，以為做內容一定要能講、能演、能面對鏡頭。

但我想用我最常講的一句話結尾：

做自媒體不是讓你變成別人，而是讓世界看見你原本的樣子，也很有價值。

內向不是劣勢，是力量。不露臉不是障礙，是風格。你不需要改變性格，你只需要讓你的價值被看見。

你的安靜、你的細膩、你的觀察、你的洞察、你的溫柔、你的深度，都能讓你在小紅書上變現。最重要的是你只需要在正確的方向開始。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

想獲取更多小紅書課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》Line諮詢：https://bby.news/我想了解更多小紅書經營

