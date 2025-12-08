安大奇玩小紅書專欄／小紅書被台灣限制一年！真正影響的不是平台，而是我們的眼界

創作者最該知道的事，紅利沒有消失，只是輪到認真做的人賺得更久。

這兩天，我的手機被訊息淹沒：「老師，小紅書被台灣限制一年，我們還能做嗎？」

我完全理解大家的焦慮。因為我也是從零開始、背著孩子、在最混亂的生活裡靠內容翻身的人。我不是含著資源出生，是靠一步步練出來的。所以我今天想用一個站在前面的人的視角告訴你，這一次的限制，不是紅利的結束，而是紅利的延長。

一、被限制的不是「使用權」，而是「合作後台」

先把真相說清楚：

你還是可以正常看小紅書

還是可以正常發文

漲粉、曝光依然正常

內容流量沒有受到限制

唯一不能使用的是：

「商業合作後台」需要發佈業配的人，也就是說使用目前不受影響；只是合作後台被鎖住了，而即使如此，也不是沒有解法。跨境創作者本來就會搭配 VPN、安全地在不同地區登入，這並不是新難題。

二、為什麼我說紅利期從3年延長到7年？

這句話不是我在安慰大家，是我教了上千名學員後得到的規律。

1.限制一年＝新人進不來

平台最大競爭來源不是老帳號，而是「大量新帳號」。

當新人一年進不來，洗牌速度自然變慢。

2.跟風的人會退場，留下的才是真創作者

以前流量好，大家一窩蜂進來做，現在被限制，多數人會放棄，留下來的，才會是願意深耕的人。

3.海外華人市場正在暴增（這點超多人忽略）

馬來西亞、新加坡、港澳、歐美華人這兩年上小紅書的速度是爆炸性的。需求變大，但供給變少。

這三件事一加起來，你就懂了：

紅利不是消失是拉長。原本能賺3年，現在可能賺 7 年。

三、我們的不安其實不來自平台，而來自「資訊被碰觸的感覺」

我很坦白講，這次事件，大家會慌，不只是害怕不能用小紅書，而是「資訊入口被動到了。」、「是不是在測試人民的底線？」

這種感覺我懂，但我也不會假裝看不到。不過從施政角度來說，這次真正被針對的是「司法管轄與究責困難」，不是內容、不是創作者、不是言論。

這當然不是我們最理想的方法，但在制度還沒補上之前，這確實是政府能做的「短期止血」。

四、那創作者這一年應該怎麼彎道超車？

如果你問我，我會說這一年是最容易超前別人的一年。

因為 80% 的人會慌、會停、會觀望，你只要不停止，就已經贏一半。

1.小紅書照做：演算法正常、曝光正常、流量正常。

2.同步複製到 IG、Threads、YouTube：這就是能帶得走的終身技能。

3.建立自己的私域：這才是創作者真正的避風港。

4.深耕你的定位，而不是追流量：競爭變少，你反而更容易被看見。

我從零開始一路走來，最清楚的就是平台永遠會變，但你的能力不會。

五、最後，我想對正在焦慮的妳說

我是一個媽媽，是一個離婚後重新站起來的女人，也是一個靠內容翻身、創立台灣第一家小紅書官方認證 MCN 的創作者。我沒有天賦，我能做到的，妳也一定能做到。

這一年的限制，會淘汰掉只想走捷徑的人，但會留下真正願意做事的人。所以，這不是創作者的低潮，這是 2026年前最重要的轉折點。願意持續的人，會賺得更久。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

