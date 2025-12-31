安大奇玩小紅書專欄／普通人也能有影響力？掌握「靈魂人設」3大元素，讓人一眼就記住
安大奇：真正有魅力的人，是“活出自己深度”的人
每次我在課堂上問學員：「你希望別人記住你的什麼？」
90% 的人都回答不出來。
因為大部分人做自媒體，都先想定位、想流量、想變現，但沒有想過你這個人“本身”憑什麼被記住？
作為做過五個賽道、累積二十萬粉、並成立台灣第一家小紅書官方認證 MCN 的創作者，
我越教越清楚一件事：
能被記住的人，不是因為專業強，而是因為靈魂有重量。
這篇我想用最簡單的方式，帶你找到屬於自己的「靈魂人設」。
一、人會記住「真實的矛盾」，不是完美的角色
人設不是人設出來的，而是你願不願意讓別人看到：
● 你的矛盾
● 你的選擇
● 你的價值觀
我之所以會被記住，不是因為我美、不因為流量、不是因為我粉絲多。
而是因為我身上有一種「矛盾但真實的力量」：
我是一個 INTJ，但教的是最需要溫度的自媒體。
我很不愛曝光，但卻做了 MCN。
我一個人帶孩子，但創了五個賽道帳號。
我不是天生有網感，但我硬是練出方法給普通人複製。
這些“真實的反差”，會讓人突然覺得：「啊，我好像看懂這個人了。」
同時，“被看懂”就是人設的核心。
二、靈魂人設 = 痛點 × 選擇 × 信念
你的人設之所以讓人無感，是因為缺少這三個元素。
1.痛點：讓人靠近你
痛點不是悲慘，而是真實。
你曾經受過什麼傷？
你在哪裡跌倒過？
你最害怕的是什麼？
之所以大家願意聽我，是因為：
我曾經也是中年焦慮、失業、帶孩子、沒有方向的普通人。
這是真實，不是劇本。
你越真，人越靠近。
2.選擇：讓人尊敬你
你因為什麼決定了今天的你？
我做了幾個改變人生的選擇：
我選擇開始記錄生活。
我選擇把普通人的困境變成教學。
我選擇成立 MCN，因為我看見台灣女生太值得被看見。
我選擇讓自己變強，而不是等誰來救我。
選擇，才是讓人覺得你有魅力的原因。
3.信念：讓人記住你
靈魂人設，一定有一句“屬於你的話”。
我的信念是：
「只要方向正確，努力就會成功。」
「普通人也值得被看見。」
「做自己，才是最貴的流量。」
你重複講，大家就會記得。
記得了，就會信你。
信你了，就會買單你。
三、為什麼有些人看起來很普通，卻特別有魅力？
因為他們敢展示深度，而不是展示完美。
你一定有遇過這種人：
不特別漂亮、不特別外向、不特別會說話，
卻讓你覺得：「她好有氣場。」
氣場不是天生，
氣場是來自你的「一致」。
當你的照片、文字、語氣、選擇、生活，都在說同一件事：
「我就是這樣的人。」
那就是靈魂人設。
四、我帶過千位學員後，最想送大家一句話
不是：「你要設定什麼人設？」
而是：「你願不願意讓人真正看見你？」
沒有人的靈魂是普通的。
普通的，只是你還沒把它說清楚。
你越真，
流量越追著你。
這就是靈魂人設的力量。
安大奇玩小紅書│小檔案
安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。
過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。
安大奇相信：普通人也能靠內容改命。
因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。
想獲取更多小紅書課程資訊，歡迎加入《小天使商學院》
