安大奇玩小紅書專欄／沒產品也能賺錢？小紅書「無貨源」玩法，上班族低風險創業選擇

不是有產品才能變現，而是你能不能把人帶到「他需要的地方」。

「我沒有產品，也沒有品牌，我是不是不能做小紅書？」

如果你現在也是這樣想的，你一定要聽聽我的故事。

因為我開始做小紅書時，也完全沒有產品，甚至根本不知道自己未來能賣什麼。

那時候，我只是一個懷孕中的普通上班族，每天都在想：「如果副業能每個月多賺1萬，我的人生會不會輕鬆一點？」

我從副業心態開始做小紅書，沒有產品、沒有資源、沒有囤貨、沒有團隊，也沒有什麼「創業夢」。

但我沒想到的是，靠著內容、靠著精準定位、靠著長期累積信任——

小天使商學院創辦人安大奇指出，從素人到有影響力的創作者，關鍵在於找到定位並持續經營。

後來我的小紅書竟然做到：

1.五個不同賽道帳號都變現

2.累積超過 20 萬粉絲

3.成立台灣第一家小紅書官方認證 MCN

4.陪跑上千位學生從新手小白到月入破萬

5.與上海交通大學合作授課

而最讓我自己都驚訝的是：

我目前小紅書最高紀錄，是單月變現 72 萬。這個成績不是一天就發生，也不是靠運氣。

是靠長期累積的精準粉絲、精準定位、精準內容，讓品牌方看到我，願意與我合作。

而且只要你做對方向，沒有產品沒關係，你的商業模式會在後面自然長出來。

因為當你的定位清楚、價值明確、信任累積到一定程度後，品牌、用戶、機會會反過來找你。

所以千萬不要害怕一開始「沒有貨源」。因為我，就是從零貨源走到這一步的。

1. 無貨源不是賣東西，而是「幫人做選擇」

大部分人誤會無貨源，以為是灰色玩法。

但真正的小紅書無貨源模式只有一句話：

你不是賣東西，你是在幫別人「找到他需要的好東西」。

你不需要囤貨，也不需要做商家。你只是：

1.找產品

2.測試、比較

3.介紹它

4.導流到品牌官方店鋪

5.賺推薦佣金

你只是「生活選物官」。你替別人節省時間、避免踩雷，你的價值就產生了。

而小紅書本來就是：

用戶帶著“想買東西”的意圖進來的平台。

你只要補上「最後一句決定的話」，購買就會發生。

2.三種最適合上班族的“無貨源變現”模式

以下三種是成功率最高的：

模式 1｜生活推薦號（最容易開始）

你不需要會拍 vlog。

你只需要“用”。

例子：

● 租屋族 200 元的小確幸

● 上班族一天省 30 分鐘的神器

● 新手媽媽五件救命小物

● 小家電省錢對比

用生活說服，而不是推銷。粉絲 300 也能變現。

模式 2｜情報整合號（內向者天菜）

不露臉、不講話、不拍自己。

做：

● 排行榜

● 清單

● 合集

● 對比

例子：

● 平價香水 TOP5

● 小家電 10 款比較

● 桌面好物大集合

這類帳號最容易被收藏、被轉發，

品牌方也會特別喜歡。

模式 3｜生活方案號（長期價值最高）

不是賣產品，而是賣「生活改善方案」。

例子：

● 租屋房間如何變乾淨又好看

● 廚房小空間如何提升效率

● 上班族如何打造儀式感生活

方案＝信任，產品只是副產品。

這類帳號最容易被長期經營成 IP。

3.無貨源為什麼是上班族最友善的副業？

原因很現實：

● 無需囤貨，風險最低。不用怕壓貨、不用申請倉庫、不用投資。

● 不露臉、不講話，壓力最低。內向者、害羞者、剛起步的人最適合。

● 粉絲少也能賺，門檻最低。重點不是粉絲，是購買意圖。

● 30 分鐘能完成內容，時間成本最低。不會拖垮上班生活。

● 做久了會有自己的產品，回報最高。

這一點非常重要。

我現在所有的商業模式——

線上課程、陪跑計畫、品牌顧問、MCN、企業合作…

都是從「無產品起步」一路累積到今天形成的。

也就是說：

你現在沒有產品沒關係，

當你累積精準粉絲、清楚定位後，

你會自然長出自己的商業模式與商品。

這是一條普通人最能逆襲的路。

你不是不能開始，而是你還沒看見最適合普通人的方法。

我靠副業起家、靠內容翻身、靠無產品的起點建立影響力、靠後期清晰定位創造商業模式，一路走到今天。

你能做到的比你想像的還多。請記住這句話：

你現在缺的不是產品，而是被看見的能力。

開始做內容，你的產品會自己長出來。

願你從今天起，為自己的第二條收入線，種下一顆最重要的種子。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

