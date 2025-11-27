安大奇玩小紅書專欄／素人也能翻身？安大奇點名3大小紅書必勝賽道

你是不是也有這種感覺？

身邊越來越多人開始做小紅書，但妳卻覺得——「我好像沒那麼特別，可以嗎？」

其實，最典型的一位普通人變成創作者的故事，就是安大奇。

一個從媽媽的日常記錄開始，卻意外靠小紅書收入破千萬，粉絲突破20 萬粉的素人。

安大奇的故事：從純記錄，到 20 萬粉，再到上海交通大學老師

很多人不知道，安大奇一開始不是導師，她只是個怕忘記孩子成長瞬間的普通媽媽。

但小紅書的演算法不會錯過任何真實的人。

她的筆記被一次次推上首頁，一個月打破萬粉，半年突破 10 萬粉，並且做了五個不同賽道的帳號，每個賽道的帳號都能變現。

更驚人的是，她靠小紅書做到千萬級台幣營收，被上海交通大學終身教育系邀請成為『實戰導師』。

她常說：『我能被看見，不是因為特別，而是因為真實。』

她為什麼懂小紅書？因為她懂人性，也懂行銷

她大學畢業一畢業，就進東森購物台，在鏡頭前介紹產品。

購物台只有 20 秒，你抓不到觀眾，你就會被換掉。

她在那裡練出了三種能力：

1. 抓注意力的能力

2. 抓賣點的能力

3. 讓人『想買』的能力

後來她又轉到幕後，操盤過一個月千萬人民幣 GMV 的項目。

前台＋後台的經歷讓她真正看懂小紅書的底層邏輯。

她最常說的一句話：

『只要方向正確，努力就會成功。』

女生最容易成功的三大賽道（安大奇版）

以下是她帶領 2000 多名創作者後，整理出的三大素人翻身賽道：

（一）母嬰、育兒、生活方式：真實就是最大賣點

台灣女生共鳴最快的內容就是生活。因為生活不需要技巧，它需要的是誠實。

（二）效率、自律、職場技能：台灣女生最愛收藏的內容

女生超愛收藏這種內容：工具推薦、整理術、模板、自律方法。

你不用專業，你只需要願意分享『你怎麼做』。

（三）副業、自媒體、AI：最能帶來收入的賽道

台灣女生越來越想多一份收入，所以副業賽道永遠有市場。

你不需要很強，你只需要比別人早開始。

給想開始的女生：三步驟開始你的內容路

三步即可上路：

1. 選一個你願意一直說的主題

2. 把方法拆成 10 個問題與 10 個解法

3. 每篇內容都回答：『她看完有變好嗎？』

結語：翻身不是運氣，而是選擇

她說：『平台放大的是你的價值，不是你的完美。』

普通女生只要選對方向並願意開始，剩下的交給努力。

因為只要方向正確，努力就會成功。

安大奇玩小紅書│小檔案

安大奇，小天使商學院創辦人，也是台灣第一家獲得「小紅書官方認證」的 MCN 主理人，同時受邀擔任上海交通大學外聘講師，教授自媒體變現、個人品牌打造與內容行銷實戰課程。

過去曾協助多個上市品牌創下 單月 GMV 千萬人民幣的成績，擅長用「內容＋商業」的方法，帶學生從 0 到 1 建立可持續的變現模式。本身也是五個不同賽道的創作者，累積超過 20 萬粉絲，單篇內容最高變現達六位數台幣。

安大奇相信：普通人也能靠內容改命。

因此成立小天使商學院，專注陪伴女性創作者、媽媽、上班族建立影響力，讓每個人都能在正確方向、用正確方法，做到人生的逆風翻盤。

